FLASHBACK. GP San Marino 2016: la resurrección de Dani Pedrosa

Dani Pedrosa levanta el trofeo / Fotomontaje: Martín Velarde Falcón - VAVEL

El piloto español Cumplió su peculiar tradición de ganar, al menos, una carrera desde su debut en la Categoría Reina allá por 2006.

Se convirtió en el octavo ganador alternativo en la temporada, a pesar de salir desde la octava posición. Una extraordinaria remontada hizo que pudiera colocarse en primera posición a falta de siete vueltas para el final. Sin duda, una de las mejores carreras en la trayectoria del piloto catalán.

La carrera se presentaba con Dani como uno de los favoritos a optar por la victoria en San Marino debido a su espectacular actuación en los libres. A pesar de que su temporada no estaba siendo una de las mejores en su etapa como piloto de MotoGP, tanto por no terminar de adaptarse a los nuevos neumáticos como por el estado de su moto, Pedrosa se encontraba muy cómodo en Misano, realizando tandas largas a un ritmo excepcional.

En carrera, fue el único que optó por blandos delanteros. Parece que, debido a su forma de pilotaje; cuidadosa pero arriesgada cuando debe, suave pero agresiva en ocasiones y su carácter tímido pero muy atrevido usualmente, acertó por completo. Le permitió realizar una gran salida, terminando su primer paso por línea de meta en sexta posición.

En la octava vuelta, ya se encontraba en la cuarta plaza tras adelantar a Maverick y Dovizioso. Estaba a tres segundos de los primeros. En la decimocuarta vuelta, dio caza a su compañero de equipo para más tarde, en la decimoséptima, hacerse con la segunda posición tras adelantar a Jorge Lorenzo.

Sólo le quedaba Rossi que lideraba en solitario la carrera, para terminar lo que sería un domingo perfecto. A falta de siete vueltas para el final, de manera inesperada, en la curva 14, donde ya antes había pasado a Marc, Pedrosa entró con todo obligando al piloto italiano a levantar la moto. Así, el tres veces campeón del mundo, consiguió la primera posición para iniciar una fuga en solitario evitando que el piloto de Yamaha pudiera seguirle.

"Estoy muy feliz personalmente porque ha sido muy complicado. Me he centrado en el ritmo. Esta victoria es para mi familia y amigos", declaraba Dani tras su intervención en el Gran Premio de San Marino.

Sin duda, San Marino ha sido una de las grandes citas de esta temporada 2016. Pero una buena carrera, acarrea también una gran polémica. Así fue. A pesar de la sensacional actuación de Dani, no podemos hacer un flashback de lo ocurrido en Misano sin recordar el enfrentamiento entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. El piloto mallorquín salía desde la pole y sabía que Misano, se caracteriza por ser un circuito en el que no hay puntos claros para realizar adelantamientos, por lo que, intentó su tradicional escapada. Valentino conocía la jugada e hizo todo lo posible por evitarlo pegándose a él. En la curva 14, donde posteriormente lo pasaría Dani, vio el hueco y consiguió adelantarlo por el interior, obligando al piloto balear a levantar la moto.

Todo comenzó tras una pregunta en rueda de prensa a Jorge Lorenzo acerca del adelantamiento a lo que el piloto español contestó. “Si tú haces esta es porque quizás la maniobra es agresiva porque si no tú no lo preguntas. Podéis tener diferentes opiniones, pero la mía es que el adelantamiento fue quizás demasiado agresivo. Él no necesita hacerlo, pero es su estilo. Otros pilotos adelantan de manera más limpia”, fue lo que señaló.

La reacción de Rossi no tardó en llegar, que comenzó a reírse tras la respuesta de su compañero de equipo. Después de enzarzarse en una tensa discusión, el balear concluyó diciendo “para mí, no necesitaba hacer ese adelantamiento. Él ha sido mejor hoy. Me habría pasado igualmente antes o después, pero no necesita ser tan agresivo. Él tendrá otra opinión”

No tardaron en pronunciarse grandes estrellas del Motociclismo respecto a la discusión Lorenzo-Rossi, entre los que destacan Agostini. El quince veces campeón del mundo opinó que no entendía sus quejas, añadió que en Misano tienes que adelantar de esa forma debido a la ausencia de rebufos y defendió que nadie que entienda de motos le daría la razón.