MotoGP busca las primeras respuestas en Sepang | Foto: Getty Images - Mirco Lazzari

Se acabó la inactividad en MotoGP. Tras dos largos meses de parón tras los últimos test privados celebrados en Jerez allá por el mes de noviembre, este próximo lunes las motos volverán a rugir. Empieza la pretemporada, y lo hace con multitud de incógnitas que han dado pie a muchas especulaciones durante las últimas semanas. Jorge Lorenzo y Maverick Viñales, quienes en 2017 se embarcan en sendos ambiciosos retos, focalizan dichas preguntas, pero no son los únicos pilotos que cambian colores. Andrea Iannone, el dúo de KTM, Aleix Espargaró y los rookies de Moto2 también tendrán estos días una oportunidad de oro para seguir aclimatándose a la categoría reina, donde esta temporada empiezan de cero.

Honda y Yamaha, una cuestión de motor

Más allá de las novedades, el hombre a seguir durante estos test será el vigente campeón, Marc Márquez. Él no se ha movido de equipo, pero tiene ante sí un reto tan importante como el de sus compañeros: crear una moto ganadora que no le obligue a ir caminando sobre el alambre cada fin de semana. Tanto él como su compañero en Honda Dani Pedrosa abandonaron el test de Valencia, el último en el que participaron antes de irse de vacaciones, con mucho camino por recorrer. El motor, el principal talón de Aquiles de la Honda en 2016, seguía sin contentar del todo a sus pilotos, aunque, según Márquez, la sensación general fue "mejor que el año pasado". Sepang, un circuito históricamente favorable a la marca del ala dorada, pondrá a prueba las mejoras de una marca que aspira a tener a dos pilotos en la lucha por el Mundial. Marc es un fijo en las quinielas, pero Dani Pedrosa no. El de Castellar del Vallès tendrá que seguir aclimatándose a unos complicados neumáticos Michelin que le amargaron la temporada pasada y que, presumiblemente, mejorarán de cara a 2017.

Dani Pedrosa, en acción durante el test de Valencia | Foto: Box Repsol

Si Honda debe mejorar, quien también tiene que hacerlo con más motivo es su eterno enemigo, su contraparte: Yamaha. No son pocas las voces que afirmaron la temporada pasada que la M1 era la mejor moto de la parrilla, pero los resultados, desde luego, no acompañaron. El subcampeonato de Valentino Rossi supo a poco, vistas las aspiraciones de la marca de los diapasones. El italiano, en el tramo final de la temporada, exigió mejoras a su equipo, y en Valencia las hubo. La principal fue una nueva especificación del motor, la cual, por desgracia para el nueve veces Campeón, no fue tan competitiva como hubiera esperado. De cara a estos test de Sepang, Yamaha aplicará varias mejoras que se pondrán a prueba en un circuito que nunca le ha sentado demasiado bien a dicha montura.

A quien todavía no le ha dado tiempo a ver los puntos negativos de su nueva moto es a Maverick Viñales, la sensación del test de Valencia. Tras dejar atrás su etapa en Suzuki, el piloto de Roses pondrá a prueba su competitividad en un circuito en el que ya tuvo ocasión de entrenar con su nueva moto en el mes de noviembre. No se reveló mucho sobre dicho test, pero según lo poco que se filtró, Viñales mostró un nivel soberbio en esos entrenamientos, superando a Valentino Rossi de forma regular. Habrá que ver hasta donde llega 'Mack' en un test colectivo a los mandos de su nueva M1.

Ducati, un banco de pruebas

Una de las grandes incógnitas con las que llega la caravana mundialista a Sepang es ver hasta dónde puede llegar Jorge Lorenzo con la Ducati. En su primera toma de contacto con la Desmosedici, el balear se mostró relativamente satisfecho y sorprendido con el rendimiento de una moto muy cuestionada la temporada pasada a pesar de haberse mostrado capaz de lograr victorias. Ducati, a lo largo de esta semana, ya ha estado en Sepang con sus pilotos de pruebas Michelle Pirro y el ilustre Casey Stoner probando diferentes soluciones de cara a 2017. La más significativa fue en la zona de los escapes, donde la nueva Ducati monta un sistema radicalmente distinto al que montan las fábricas japonesas. Habrá que ver cuál es el rendimiento de dicho sistema.

Jorge Lorenzo seguirá aclimatándose a su nueva moto en Sepang | Foto: Getty Images - Mirco Lazzari

Seguir acumulando kilómetros

El test de Sepang servirá para que varios actores noveles sigan su proceso de aprendizaje. Entre los pilotos, la hornada de pilotos que sube a la categoría reina procedente de Moto2 tendrá la tarea de rodar en un circuito exigente tanto por trazado como por clima en una moto ya física de por sí. Álex Rins, Johann Zarco, Jonas Folger y Sam Lowes seguirán explorando el potencial de su Suzuki, Yamaha y Aprilia respectivamente. Para el español y el británico, además, las pruebas en Sepang tendrán un valor añadido, puesto que ambos tuvieron que abandonar el test de Valencia antes de tiempo debido a sendas lesiones. Por su parte, el dúo del Yamaha Tech3 será una confirmación de las sensaciones mostradas en noviembre, cuando acompañaron en pista a los pilotos del Movistar Yamaha.

Por último, el fabricante recién llegado al Mundial, KTM, afronta el test con la aspiración de poner a prueba varias mejoras y buscar una línea de desarrollo sólida de cara al inicio de temporada. Pol Espargaró y Bradley Smith se mostraron relativamente satisfechos tras los primeros kilómetros realizados con la moto austriaca, pero los trazados de Valencia y de Sepang son como la noche y el día, con lo cual tendrán que empezar prácticamente desde cero y acumular los kilómetros que puedan.

Su a priori principal rival, Aprilia, se planta en Sepang con muy buenas sensaciones. Tras el espectacular rendimiento buscado por su flamante fichaje Aleix Espargaró, los de Noale pondrán a prueba su montura en un circuito exigente en cuanto a motor, el principal punto débil de la moto italiana desde su regreso a la categoría reina del motociclismo.

Así pues, Sepang escribirá las primeras líneas de una historia que promete ser épica. Maverick Viñales, Marc Márquez, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y demás vuelven al ruedo. Las primeras respuestas del año se desvelarán. La madrugada del domingo al lunes, los motores volverán a rugir y el olor a gasolina quemada se apoderará del circuito malasio. Todo con vistas al próximo 26 de marzo, cuando empezará el fuego real en Qatar.