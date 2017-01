Ducati arranca con fuerza la pretemporada

Google Plus

Foto: Mirco Lazzari/Getty Images

Se acabó la espera. Las motos volvieron a la pista y, con ello, la pretemporada 2017 del Mundial de MotoGP. Sepang fue testigo, como viene siendo habitual en los últimos años, de 'la vuelta al cole' de los mejores pilotos del mundo, con un nombre, el de Casey Stoner, como principal protagonista. El bicampeón del mundo, probador del equipo Ducati y escéptico con cualquier atisbo de regreso al campeonato, se llevó el mejor crono en una jornada en la que la lluvia estropeó las dos últimas horas de actividad.

Precisamente fue la marca italiana la que marcó la pauta en el primer día de pruebas en Malasia. Ya se lucieron en noviembre en Valencia y ahora, en un circuito más propicio para su alta velocidad punta, las motos de la marca de Borgo Panigale han dominado con mano de hierro. No sólo Stoner, que fue el mejor del día, sino también Andrea Dovizioso, fiel piloto de la escudería desde hace cinco temporadas, que acabó en la segunda posición, escenificando el buen trabajo del equipo italiano este invierno.

En clave Ducati, sin embargo, no fue un día redondo para Jorge Lorenzo, que se quedó en una discreta decimoséptima plaza, completando un total de 41 giros. Se nota que hay muchas cosas que probar y mucho trabajo por delante en el garaje de Lorenzo, que se quedó a un segundo y medio del líder del día. Sí que se adaptó mejor a la Ducati, aunque sea la satélite, Álvaro Bautista, que finalizó cuarto la jornada, dejando atrás a otros pilotos Ducati más hechos a la moto, como Barberá (10º), Petrucci (11º) o Redding (12º).

Viñales, por delante de Rossi

Más allá del universo Ducati, hay que hablar de Maverick Viñales. La adaptación del catalán a la M1 está siendo fantástica y así lo ha demostrado de nuevo en Sepang. Se va al hotel con el tercer mejor crono y con la sensación de ser, en ritmo de carrera, el hombre más fuerte por el momento. Se le ve cómodo con una moto incluso más dócil que la Suzuki, y con un potencial evidentemente mucho mayor que el de su anterior equipo.

Foto: Getty Images - Mirco Lazzari

'Mack' le endosó, además, medio segundo a su teórico jefe de filas, Valentino Rossi, que acabó la jornada en la octava plaza, siendo el piloto de la parrilla con menos giros completados -28-, aunque dando la sensación de tenerlo todo bastante controlado. Seguramente la lluvia trastocó sus planes de seguir rodando en el tramo final, en un horario más acorde al de una hipotética carrera, pero le quedan dos días de trabajo por delante en Malasia que a buen seguro aprovechará.

Discreción en Honda

Donde no han comenzado bien las cosas es en Honda. No es la primera vez que les pasa, puesto que en 2016 ya estuvieron apagados en Malasia, aunque luego ganaran el campeonato. Sorprende ver a Marc Márquez en la novena plaza, cuando es un piloto que quiere estar delante siempre, pero parece que está siguiendo un plan de trabajo específico y esa rutina no consiste, de momento, en buscar tiempos rápidos.

Foto: Getty Images / Mirco Lazzari

Lo que llama la atención es que el resto de Honda tampoco hayan estado muy acertados, con Crutchlow, sexto, como hombre más destacado. El otro piloto oficial de la marca, Dani Pedrosa, no pasó del decimotercer puesto. Es cierto que es sólo el primer día de test, pero, si hay algún problema en la eficacia del habitualmente problemático motor Honda, es hora de que lo detecten y solucionen, de cara a los próximos tests en Australia y Qatar.

En Suzuki, en cambio, vivieron las dos caras de la moneda. Andrea Iannone parece haberse adaptado genial a su nueva montura, logrando un meritorio quinto puesto, mientras que Álex Rins está pagando el habitual peaje de la adaptación a la nueva categoría, acabando en la vigésima posición, viéndose además superado por otros novatos como Folger (7º) o Zarco (14º).

