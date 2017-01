Maverick Viñales: "Me siento bien encima de la moto y físicamente"

Google Plus

Meritorio tercer puesto de Maverick Viñales. Foto:Yamaha Factory

Maverick Viñales ha demostrado desde primera hora de la mañana que las buenas sensaciones que dejo tras los test de Valencia no fueron de casualidad reafirmandolo en el primer día de test en Sepang, el de Roses logró un meritorio tercer puesto con un mejor tiempo de 2:00.128 quedando a 0.447 del dominador de la prueba Casey Stoner. Saliendo a pista en cuanto se encendió la luz verde, Mack rodó 35 vueltas y al acabar se mostró contento con el resultado diciendo que: "El primer día siempre suele ser difícil pero me he sentido bien encima de la moto y físicamente estoy bien",

Maverick Viñales rodando con la M1 en el trazado de Sepang. Foto: Yamaha Factory

El piloto de Roses se mostró feliz y con ganas de retomar el trabajo mañana en un nuevo día de test. Destacó también que han estado probando muchas cosas para conseguir una buena puesta a punto y que ahora se centraran en comparar todos estos detalles. Mack remarcó el duro trabajo que están haciendo antes de salir a pista a marcar un tiempo rápido pero también dijo que: "Este trabajo es muy útil para los próximos tests". Para terminar Maverick añadió que: "Hemos estado trabajando muy duro antes de que empezara la temporada" y dijo sentirse un poco sorprendido con el resultado obtenido hoy.

Mack logró ser la mejor Yamaha en el primer día de test. Foto: Yamaha Factory

Además de alzarse al tercer puesto en este primer día Maverick también consiguio ser la mejor Yamaha en pista superando a su compañero de filas Valentino Rossi y a los pilotos del Yamaha Tech3 Jonas Folger y Johan Zarco. Probablemente la lluvia que hizo acto de presencia en la recta final del día impidió que Maverick pudiera seguir cogiendo confianza y tratar de alcanzar a las Ducati de Stoner y Dovi, las únicas que consiguieron romper la barrera de los 2 minutos.