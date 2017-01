Valentino Rossi: "Se nota que en Yamaha han trabajado duro"

Valentino rodando en el circuito de Malasia. | Foto: Movistar Yamaha MotoGP

Tanto Valentino Rossi como Maverick Viñales han comenzado el programa de tres días de Test que se lleva a cabo en el circuito Malayo y ambos se han mostrado bastante satisfechos.

Un Maverick tercero y un Valentino octavo, han acabado la jornada de hoy con muy buen sabor de boca tras ver los grandes progresos de la nueva YZR-M1. Sin embargo, el día para Valentino no ha sido del todo bueno. Aquejado de un fuerte dolor de cabeza desde primera hora de la mañana, y con un retraso de una hora cuarenta y cinco minutos en el programa previsto, el piloto italiano se subía a su M1, aún así no ha podido rodar todo lo que el hubiese querido. Un factor característico del clima malayo y de este trazado, la lluvia, también ha hecho acto de presencia.

Foto: Movistar Yamaha MotoGP

El primer día de Test deja interesantes declaraciones por parte del astro italiano, y es que el asombro por lo bien que ha ido en este primer contacto con el asfalto la nueva montura japonesa da pie al optimismo. "Las primeras sensaciones han sido buenas, es positivo que la moto definitiva sea mejor que el prototipo que probemos en Noviembre, en Valencia. Desafortunadamente, no he podido probar mucho, ha sido un día difícil. Esta mañana me he sentido mal, me dolía la cabeza, pero por la tarde he mejorado, y he podido dar algunas buenas vueltas. Queríamos acabar el trabajo, pero ha empezado a llover, así que tendremos que esperar a ver si mejorar las condiciones para hacer pruebas más en serio. Intentaremos probar nuevas cosas mañana. Definitivamente, hoy nos hemos centrado en trabajar con el motor y la electrónica y hemos sacado muy buenos datos. Mañana también probaremos un nuevo chasis", apuntó "The Doctor".

Un día en el que seguramente esperaba obtener bastante más, pero que en resumidas cuentas, para ser la primera toma de contacto del 2017, no ha ido para nada mal. Como ya es costumbre en los Test, el bicampeón del mundo, Casey Stoner se ha llevado el mejor tiempo con la Ducati. Mañana volverá la acción en pista con la segunda jornada, donde equipos y pilotos todavía tendrán que ponerse muy a punto para empezar a ver actuaciones más significativas e ir calentando motores.