Jorge Lorenzo: "Tengo que aprovechar el potencial de la moto"

El piloto balear ha tenido la primera toma de contacto con la Ducati después de los test de Valencia que ponían el colofón final a la temporada pasada. Pero si en Cheste las sensaciones eran positivas, en el primer día en Sepang todo ha ido un paso atrás. También, cabe resaltar que la humedad del asfalto malasio tampoco acompañaba demasiado para rodar en unas condiciones óptimas. El cambio de Yamaha a Ducati no será nada fácil y eso el mallorquín lo sabe. Toda adaptación necesita un tiempo y esta no será menos. La suavidad de la Yamaha en el paso por curva discrepa con la potencia constante de la Desmosedici GP17, por lo que Lorenzo tendrá que poner toda la carne en el asador si quiere conseguir buenos resultados desde el principio.

El Mundial aún no ha empezado, pero el primer día de test ha servido al balear para sacar las primeras conclusiones sobre la Ducati. De hecho, el balear cree que la adaptación a la moto “está requiriendo más tiempo del que esperaba”. Pero todavía queda mucho tiempo por delante, por lo que trabajar duro y cambiar poco a poco su pilotaje puede ser clave. “Tengo que aprovechar el potencial de la moto, que es frenar más tarde y entrar en la curva con los frenos. Poco a poco me voy acercando a este estilo de pilotaje. Por eso los tiempos irán mejorando. Pero hoy, con la lluvia, no tuvimos un día completo para estar más cerca”, apuntaba Lorenzo.



Pero no todo son problemas. El nivel de Ducati ha sido muy bueno en el primer día de test, por lo que el balear sabe que si consigue adaptarse rápido a su moto, los resultados llegarán, puesto que las expectativas son buenas. “Empezamos a tres segundos del más rápido y acabamos a uno y medio. Además, veo a las otras Ducati que van rápido. Bautista, con una Ducati no oficial, y que las dos oficiales sean primero y segundo, me hace ver que la moto tiene potencial cuando la sabes exprimir al máximo”, declaraba el piloto mallorquín.

La adaptación de Lorenzo dependerá de cómo se enfoca. No hay duda que el balear es uno de los pilotos más trabajadores del Mundial, por lo que deberá seguir en esa línea si desea buenos resultados. “Tengo que hacer yo más trabajo como piloto que adaptar la moto a mi pilotaje, como pensaba. Tenemos que seguir intentando mejorar los puntos débiles de la moto, pero el trabajo mayor va a ser por mi parte de acercarme al pilotaje ideal de la moto actualmente”, finalizaba.