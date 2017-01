Google Plus

Valentino Rossi: "Ha sido un buen día" | Foto: Movistar Yamaha MotoGP

Valentino Rossi ha logrado el cuarto mejor tiempo en este segundo día de test en Sepang mejorando en cuatro décimas el tiempo que registró en el día de ayer. Ya recuperado de los problemas que sufrió ayer, Valentino ha rodado 54 vueltas con un mejor tiempo de 2:00.254, quedando a más de ocho décimas del dominador del día, Andrea Iannone, y a cuatro de su compañero de filas, Maverick Viñales.

El italiano ha valorado el día de forma positiva y se mostró contento con el cuarto lugar obtenido. "Ha sido un buen día. Por la tarde hemos podido trabajar mucho con la moto, hemos probado cosas diferentes y el resultado es más o menos positivo", comentó el italiano. En cuanto a estos cambios de los que hablaba el italiano destacan las nuevas aletas interiores que colocó en su M1 –tras la prohibición de las aletas exteriores para este 2017–, Vale también probó un nuevo chasis y nuevas gomas que le han llevado a alcanzar la cuarta posición.

"El nuevo chasis es muy diferente. Comparado con el anterior todavía no hemos decidido con cuál quedarnos", declaró Valentino al ser preguntado por la incorporación del nuevo chasis. Rossi espera poder seguir trabajando mañana con la M1 para poder comparar los resultados de ambos chasis y decidir cual montar de cara a la temporada regular que dará inicio el próximo mes de Marzo en Qatar.

En esta segunda jornada los pilotos no han podido rodar todo lo que les hubiera gustado debido a la aparición de la lluvia que ha hecho retrasar el inicio del test de ahí que Valentino comentara "por la mañana hemos tenido que esperar". Tras la lluvia que ha caído sobre el asfalto, éste ha tardado bastante en drenar el agua lo que ha hecho que la salida de los pilotos se demorara aún más y que no pudieran probar cosas nuevas para comparar con los resultados de ayer, este hecho junto con las pocas vueltas que pudo dar Vale ayer debido a su malestar, hacen que no se puedan sacar conclusiones claras aún sobre el rendimiento de Valentino con la M1 de 2017.