Jorge Lorenzo: "Necesito tiempo"

Jorge Lorenzo con su equipo durante los test de Sepang | Foto: Ducati MotoGP

Jorge Lorenzo llegaba a Ducati arrasando, sorprendiendo en los tests de Valencia y dejando a todo el mundo expectante ante las que serían las primeras pruebas de 2017, en Sepang. Sin embargo, la primera jornada no fue excesivamente brillante para el mallorquín, que terminó 17º mientras su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, marcaba el segundo mejor tiempo.

Lorenzo ha sido 865 milésimas más rápido que ayer

Sin embargo, el segundo día de acción en Malasia ha aportado luz al trabajo de Lorenzo, quien ha asegurado estar "realmente contento" con el progreso conseguido, a falta del útlimo día de pruiebas. Su vuelta rápida de hoy, 2:00.484, es 865 milésimas más rápida que la conseguida durante la primera jornada, un avance con el que se ha quedado a solo 43 milésimas de Dovizioso. No obstante, aún está lejos del 1:59.797 que el italiano marcó ayer.

Jorge Lorenzo, en Sepang | Foto: Ducati MotoGP

"Hoy he entendido la moto mucho mejor y he podido exprimirla mucho más", ha explicado el '99'. Aún así, ha subrayado que "aún está lejos de sus límites", una afirmación que a buen seguro habrá liberado tensiones en el box de Ducati, donde esperan mucho del balear. La mejora, además, destaca por haber sido general: "También hemos mejorado un poco la puesta a punto y he podido evaluar lo que ayer pensaba que era correcto", comentaba Lorenzo al término de la sesión.

"Necesito tiempo y rodaje"

Tras nueve años pilotando la Yamaha oficial, el tiempo es el mejor amigo de un Jorge Lorenzo que durante los últimos meses de 2016 no pudo subirse a la Desmosedici por su contrato anual con Yamaha, que le ataba a la marca japonesa hasta finalizar el año, lo que le impidió acudir a los tests no oficiales de finales de año. "Lo que necesito es tiempo y rodaje para acercarme a los pilotos de cabeza y a mis límites con esta moto", ha zanjado el mallorquín, seguro de sus posibilidades.