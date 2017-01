Google Plus

Maverick Viñales: "Tenemos que ser rápidos en veinte vueltas" | Foto: Movistar Yamaha

El piloto del Movistar Yamaha sigue adaptándose a su nuevo equipo y, como ya demostró en el primer día de test, no está teniendo grandes problemas para rodar en un buen tiempo en su primera toma de contacto con la Yamaha. Tras acabar el primer día en tercera posición con un tiempo de 2:00.129, el de Roses ha dado un paso adelante consiguiendo mejorar su tiempo y situándose segundo clasificado de la segunda jornada tras marcar un 1:59.858. No es momento para sacar conclusiones, puesto que esto no ha hecho más que empezar, pero sí es cierto que todo el aspecto deportivo que rodea al piloto español está resultando muy positivo hasta el momento. De hecho, el propio Valentino Rossi cree que en Yamaha han conseguido avanzar más de lo esperado en cuanto al rendimiento de la moto y se ha mostrado sorprendido en estos primeros test de pretemporada.

Por su parte, Viñales también ha acabado la segunda jornada con una sonrisa de satisfacción. El propio piloto de Movistar Yamaha ha declarado sentirse “muy contento” tras completar una buena sesión. Además, esta jornada ha servido para probar su ritmo de carrera, así como los neumáticos al final de la sesión. “Hemos trabajado en nuestro ritmo de carrera y finalmente al final, en el neumático de la carrera. Traté de hacer vueltas consistentes y, honestamente, los tiempos de vuelta fueron bastante rápidos. Me sorprende que la moto haya estado funcionando tan bien y, a medida que aumentó el agarre, mejoramos cada vez que salimos. Como he dicho, nos estamos centrando en montar un neumático usado así que estoy bastante feliz con el segundo lugar”, apuntaba el de Figueras al finalizar la sesión.

Sin duda, acabar la jornada con un buen resultado deja un sabor de boca bastante dulce. Pero sin bien es cierto, los test permiten a los pilotos probar cosas y ver en qué deben mejorar, por lo que los resultados pasan a un segundo plano, de ahí que se dé cierta importancia a conseguir un buen ritmo de carrera. “Es bueno centrarnos en una vuelta y ser rápidos, pero tenemos que ser rápidos en veinte vueltas y creo que hicimos un buen trabajo e hicimos un buen comienzo. No sé si iré a por un buen tiempo mañana, dependerá del tiempo y la condición de la pista. Siempre quieres ver tu nombre en la parte superior de la lista, pero a veces es más útil trabajar de cara a las carreras”, finalizaba Viñales de forma cautelosa.