Andrea Iannone: "Hemos podido dar un paso adelante"

Andrea Iannone ha dado un paso adelante durante la jornada de hoy.

No ha ido nada mal la segunda jornada de test en Sepang para Andrea Iannone. Tras conseguir ayer la quinta posición, el piloto italiano parece haberse adaptado muy bien a su nueva moto y hoy se ha llevado el mejor tiempo, fijando el crono en 1:59.452, a pesar de que ha sido una sesión más corta de lo esperado debido a la climatología.

El italiano se ha mostrado muy feliz al terminar la sesión. Aunque la lluvia ha retrasado la salida a pista de los pilotos de MotoGP, Iannone ha podido trabajar bien y avanzar en la puesta a punto de su Suzuki. “Estoy muy contento con el día de hoy, aunque hemos tenido un tiempo corto debido a las condiciones de la pista, pudimos hacer mucho trabajo y, lo más importante, dar un paso adelante”, ha manifestado el piloto.

Durante las primeras vueltas, Andrea Iannone ha rodado con una configuración con la que no se encontraba cómodo. Tras llevar a cabo algunos pequeños cambios, el piloto italiano ha comenzado a mejorar sus tiempos hasta llegar a lo más alto de la clasificación. “En las primeras vueltas empezamos con algunas configuraciones que no me hacían sentir totalmente cómodo; entonces, cuando probamos algunos cambios encontré mucha más confianza y los tiempos de vuelta tuvieron un gran beneficio”, ha comentado. “No fueron cambios radicales, más bien pequeñas mejoras, pero resultaron ser muy eficaces”, ha añadido.

En relación con su equipo, el italiano afirma que está creando una excelente relación con ellos, y que están trabajando muy bien, como se ha podido comprobar hoy en la pista de Sepang. “Estamos trabajando muy bien, estoy encontrando un excelente sentimiento con mi equipo, están trabajando muy duro y muy profesionalmente y esto me da una actitud positiva que me permite rodar con confianza. Hoy es el resultado de eso, hemos mejorado mucho desde ayer y es importante para nosotros haber encontrado mejoras positivas”, concluyó Iannone.