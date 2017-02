Marc Márquez: "Necesitamos mejorar algunos aspectos en los que no estoy cómodo"

Google Plus

Foto: Box Repsol

Marc Márquez finaliza los test de Sepang con buen sabor de boca. El rendimiento de Honda mejora día a día, y aunque aún quedan algunos aspectos que perfeccionar, el piloto de Cervera ha terminado en segunda posición, por detrás de Maverick Viñales, que ha puesto su firma en el último día de test en Sepang.

En cuanto al resultado obtenido hoy el piloto de Honda afirma: “Estoy muy contento con mi posición hoy. El ritmo es realmente muy importante. Intenté hacer todo el trabajo y di muchas vueltas. Hemos realizado casi todo el trabajo, aunque no todo porque no hemos tenido tiempo.”

Respecto a su situación con la moto, Marc confirmó: “Necesitamos mejorar algunos aspectos, ya que hay algunas áreas en las que no me siento totalmente cómodo. Pero parece que día a día hemos ido mejorando y eso es lo más importante”.

Foto: marcmarquez93.com

Por otro lado, en la sesión de hoy, se han centrado en trabajar mucho tanto la electrónica de la moto como su puesta a punto: “Hoy hemos vuelto a trabajar en la electrónica y en la configuración de la moto. Hoy no he tenido ningún problema en la moto, ayer sí. Es algo muy común cuando tienes una moto nueva” declaró el ilerdense.

Sobre su posición en la clasificación, el piloto de Repsol Honda ha dejado claro que es más importante el ritmo que la posición obtenida: “Al final, hice una tanda larga de once vueltas, donde sacrifiqué la opción de atacar al crono. Se puede llegar a pensar que hoy he mejorado muchos más debido a la posición, pero es cierto que ayer ya me encontraba muy cómodo encima de la moto. En general estoy muy contento con estos tres días de test” concluyó Marc Márquez.

Una segunda posición para el cinco veces campeón del mundo en el último día de test, y muy buenas sensaciones de cara a la próxima temporada.