Jorge Lorenzo: "El equipo entero está muy motivado"

El primer test de pretemporada 2017 ha llegado hoy a su fin. El pasado lunes 30, los pilotos de la máxima categoría se dieron cita en el Circuito de Sepang para empezar a prepararse la nueva temporada que dará comienzo el próximo 26 de marzo en el Circuito nocturno de Losail, en Qatar.

El nuevo piloto de Ducati, Jorge Lorenzo, ha sabido aprovechar estos tres día de entrenamiento para mejorar e ir aumentando su confianza sobre la Desmosedici. El español y su equipo ven como su trabajo está dando buenos resultados. “Estoy feliz porque hemos trabajado para conseguir un gran progreso y día tras día estoy aprendiendo a conocer mejor la moto”, ha asegurado el mallorquín.

El antiguo piloto de Yamaha, asegura verse cada vez más cerca de su máxima capacidad, pero que aún le queda trabajo por hacer. “Hoy he sido capaz de recortar 7 décimas de segundo del tiempo que hice ayer y en cada salida me voy acercando más a mi potencial, aunque aún me sigue faltando algo”, ha comentado.

El día de la presentación oficial de la Desmosedici, ya se sintió la ambición y las ganas que tenía el equipo de lograr buenos resultados. Hecho que se ha demostrado estos tres días de pruebas. “El equipo entero está muy motivado, estamos trabajando bien todos juntos. En estos últimos tres días hemos ido recabando mucha información útil para seguir mejorando la Desmosedici, nos estamos haciendo cada vez más competitivos”, ha comentado Lorenzo.

Después de 9 años vistiendo con el mono azul, el tres veces campeón de la categoría reina –todas con la escudería Yamaha– y dos de la intermedia, ha decidido probar suerte con la casa italiana. Decisión que, de momento, le está trayendo muchas alegrías. En el día de hoy, el español ha conseguido completar 66 vueltas y un mejor tiempo de 1:59.767, quedándose con el noveno puesto de la tabla.