Rossi: "Estoy solo a dos décimas del tiempo de Viñales"

Valentino Rossi acabó quinto este tercer día de test en Sepang. Foto: Movistar Yamaha Team

Valentino Rossi ha acabado en Sepang con "un balance que ha sido positivo en general". El italiano ha acabado quinto este tercer día, siendo sexto la combinada. "Es cierto que hoy he sido quinto, y en global he marcado el sexto mejor tiempo, pero estoy cerca, a sólo dos décimas de Viñales que ha sido primero y que no lo ha hecho nada mal", afirmó.

"Los primeros han ido muy fuerte, pero nosotros estamos ahí"

El italiano tiene un nuevo compañero de equipo que, en los dos test que se han realizado para 2017, Viñales siempre ha sido más rápido que Rossi. Además, el español ha hecho el mejor tiempo en ambas ocasiones. Rossi opinaba así de su compañero tras ver su tiempo en Malasia: "Ha ido muy fuerte y ha hecho un tiempazo. Los primeros han ido muy, muy fuertes, también en el ritmo de giro, pero nosotros estamos ahí”, ha avisado.

Foto: Movistar Yamaha Team

Rossi está satisfecho para ser el primer test de 2017. “Hemos probado un par de cosas que me han gustado y han mejorado la moto y me ha permitido poder pilotar un poco mejor".

Una de esas variantes que han probado ambos pilotos de la M1 son sus aletas 'internas', aunque lo que más le ha gustado a 'El Doctor' es el nuevo chasis de la M1: "Tuve buenas sensaciones trabajando, sobre todo, con el nuevo chasis. A mediodía logramos hacer unas modificaciones que me permitieron pilotar mejor. Sin duda, es un buen comienzo"

Sobre los nuevos apéndices o aletas ocultas, ambos pilotos del equipo oficial no debían hacer declaraciones sobre esta nueva pieza, aunque Valentino dio su opinión al respecto: "Como ya he dicho muchas veces, las alas nunca han marcado una gran diferencia en la Yamaha, pero bueno, al menos con este diseño interior no se ven y la moto es más bonita, sólo por eso ya vale la pena”.

Yamaha M1 de Rossi con las nuevas 'aletas' | Foto: Movistar Yamaha Team

También estuvieron probando los nuevos neumáticos Michelin para 2017. Rossi tuvo problemas al inicio para realizar tandas largas o simulacros de carrera. "Decidimos salir con la goma blanda y era demasiado blanda. Tras seis o siete vueltas tuve que bajar el ritmo. De todos modos, esta tanda larga nos ha dado información interesante. También probé los nuevos neumáticos de Michelin. Unos van un poco mejor y otros, un poco peor".

Los próximos test serán en Australia, Philip Island. El italiano se muestra impaciente, ya que quiere probar su nueva M1 en un circuito con características distintas al de Sepang. "Ahora tengo curiosidad para ir a Phillip Island, donde las temperaturas y la pista son completamente diferentes, para ver cómo se comporta la moto en esas circunstancias”