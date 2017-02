Dani Pedrosa, enésima reinvención para seguir siendo grande

Google Plus

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Pasan los años, llegan y salen nuevos nombres, entran nuevas normativas y diferentes cilindradas toman el protagonismo en el Mundial de MotoGP, pero siempre hay un denominador común en la parrilla del campeonato: la ilusión por ganar de Dani Pedrosa. Una ilusión intacta desde que se plantase, con una cara de niño algo más marcada que ahora, allá por el año 2006, en la categoría reina. No ha cumplido, hasta el momento, las expectativas de ganar un título, pero su trabajo y perseverancia siempre están fuera de toda duda. 2017, nuevo intento para Dani.

Es cierto que no corren buenos tiempos para Pedrosa. Su rol en el equipo Honda es cada vez más secundario y, cada ocasión en la que toca renovar, numerosos nombres salen a la luz como posibles sustitutos del piloto barcelonés. Honda le confía cada vez más la puesta a punto de la moto a su campeón, Márquez, y Pedrosa debe convivir con una máquina con la que no se siente del todo a gusto, por los opuestos estilos de pilotaje que desarrollan ambos pilotos.

Foto: HRC MotoGP

La entrada de los neumáticos Michelin no fue tan satisfactorio como se esperaba para él. Pedrosa, que ya los conocía de sus tres primeros años en la categoría, no terminó de readaptarse a ellos por la dureza de unas gomas que penalizaba el escaso peso del catalán, al que le costaba horrores hacer funcionar los neumáticos. Eso desembocaba en una pesadilla semanal en la Q2 de los sábados y en unas malas primeras vueltas en cada domingo de carreras.

Y además, la competencia es cada vez mayor. Pese a ganar el campeonato el pasado curso, Honda no tiene la mejor moto en pista, con Yamaha e incluso Ducati –dependiendo del circuito en cuestión–pueden estar por encima del equipo japonés. Pilotos jóvenes como Viñales o Iannone se unen a la habitual terna de rivales de Pedrosa para pelear por el título. Todo esto complica aún más la particular misión del 26 en busca de un título que ha rozado en varias ocasiones pero que el destino le ha birlado delante de sus ojos.

Una Honda, la de 2017, que pese a ser la moto defensora del título, no ha comenzado de forma constante en el test de Sepang y que no permite a Pedrosa pilotar como a él le gusta. Está hecha para ser pilotada por un piloto agresivo, como Márquez, y la finura del 26 queda ensombrecida. Por ahí debe empezar Dani a la hora de buscar soluciones a sus problemas. Si la moto no puede cambiar y a él le cuesta ir rápido con ella, será él el que tenga que cambiar.

Foto: HRC MotoGP

Pedrosa está obligado a reinventarse. Puede mantener su esencia, porque su talento y su ética de trabajo es indudable, pero, una vez más, debe cambiar cosas si quiere ganar. Para empezar, en su estilo de pilotaje. Los Michelin exigen una mayor agresividad, especialmente en el tren delantero de la moto, para poder hacerlos funcionar desde el principio. Esto le haría clasificar regularmente en primera fila, o al menos en segunda, y tener más opciones en cada GP de luchar por la victoria.

Recuperado ya de la terrible lesión sufrida en el pasado Gran Premio de Japón, Pedrosa no puede especular. No puede dar un metro de ventaja a sus rivales desde la cita inaugural de Qatar, porque la calidad y cantidad de estos rivales es mucho mayor que hace cuatro o cinco años, cuando Dani peleaba por el título manteniéndose regular durante todo el curso. Ahora los tiempos han cambiado y el 26 debe salir a ganar en cada prueba para así intentar, al menos, luchar por el título.

Foto: HRC MotoGP

El de Honda sigue dejando destellos para seguir creyendo en él. En un 2016 gris tendente a oscuro, el catalán logró una magistral victoria en Misano, cuando nadie contaba con él y en una carrera en la que Rossi era más que favorito. Un triunfo especial por la heroica remontada realizada, que, sin embargo, no tuvo continuación en una final de año que podía ser más favorable, pero que un neumático defectuoso en Aragón y la lesión sufrida en Japón le impidieron prolongar.

No será la de 2017 la última ocasión de Pedrosa de ser campeón, puesto que también tiene contrato con Honda para la siguiente temporada. Pero sí en este año tiene la necesidad de volver a sentirse competitivo, de pelear las victorias en todos los Grandes Premios y no sólo en aquellos en los que se sienta a gusto, y esta constancia le llevará, de forma directa, a pelear por el campeonato de nuevo.