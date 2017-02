Valentino Rossi: "Hemos seguido la dirección equivocada"

Google Plus

El italiano ha celebrado su cumpleaños de manera agridulce | Foto: Movistar Yamaha MotoGP

Valentino Rossi ha terminado la segunda jornada de test en Phillip Island con el octavo mejor tiempo a ocho décimas del registro del piloto más rápido del día, su nuevo compañero de equipo Maverick Viñales. El piloto italiano ha ido de más a menos durante este segundo día de pruebas en el trazado australiano y tendrá todavía el viernes para mejorar las sensaciones con su moto.

Por la mañana, el piloto de Yamaha se ha encontrado cómodo rodando en el asfalto y ha ido a un ritmo que lo ha satisfecho. “Ha sido un día difícil para nosotros, especialmente por la tarde. Esta mañana no ha ido tan mal. Hemos probado diferentes compuestos de neumáticos pero especialmente nos hemos centrado en el ritmo y ha sido bastante bueno”, describió

El día del piloto italiano se ha torcido después de comer, ya que parece ser que tanto él como su equipo han tomado malas decisiones de cara a la puesta a punto de la moto que han condenado a Rossi a terminar la jornada a casi un segundo de su compañero de equipo. “Esta tarde teníamos algunas pruebas importantes que realizar, probar una tanda larga y modificar algunas cosas en la moto, pero desafortunadamente no ha funcionado bien y no he sido lo suficientemente rápido. Parece que hemos seguido la dirección equivocada así que el resto del día volveremos al box para intentar entender mejor para el último día de mañana y esperemos que podamos mejorar”, comentó el piloto italiano.

Un Rossi cumpleañero

Este jueves 16 de febrero ha sido un día especial para Valentino Rossi, ya que el nueve veces campeón del mundo ha cumplido 38 años. El italiano, acostumbrado ya a que su cumpleaños coincida con trabajo tras tantos años en el mundial de motociclismo, ha explicado que siente al celebrar esta fecha especial en medio de la pretemporada. “Estar en Phillip Island con el buen tiempo y pilotando la M1 todo el día siempre es difícil, porque se trata de un trabajo duro, pero al mismo tiempo es un gran placer para mí, así que creo que este es un buen regalo de cumpleaños”, concluyó.