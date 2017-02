Marc Márquez: "Paso a paso estamos mejorando"

Google Plus

Marc Márquez ha terminado segundo en estos test.

Marc Márquez ha terminado los segundos test de pretemporada organizados en Australia como el segundo piloto más rápido de toda la parrilla. El catalán, que dominó la primera jornada en Philip Island, ha terminado a menos de tres décimas del tiempo impuesto por Maverick Viñales, el hombre más rápido en los test del continente oceánico.

El vigente campeón del mundo se ha mostrado satisfecho con esta tercera jornada de pruebas en el trazado australiano, notando cambios significativos con respecto a las anteriores dos jornadas. “Estoy muy contento por cómo ha ido hoy porque hemos mejorado mucho, especialmente por la tarde, a pesar de que haya hecho mi mejor tiempo por la mañana. Al final me he sentido mucho más cómodo y parece que las largas tandas de ayer sirvieron para mejorar la electrónica y acercarnos más al nivel al que queríamos llegar”.

Valorando los tres días entrenados en Phillip Island, el piloto catalán se marcha de Australia contento con los resultados, aunque siendo consciente de que la hora de la verdad llegará en los test que se realizarán en Losail días antes del arranque del campeonato. “En general, creo que han sido tres días muy positivos, y hemos hecho un buen trabajo. Por supuesto, no debemos olvidar que este circuito es un tanto particular, y en Qatar veremos donde estamos realmente”.

Márquez ha querido resaltar el buen trabajo de todo su equipo a lo largo de esta segunda tanda de pretemporada, así como también a Honda, agradeciendo el compromiso de la marca nipona para llegar con una buena moto al arranque del campeonato. “Estoy muy agradecido que HRC esté poniendo tanto esfuerzo, y paso a paso estamos mejorando.”

El piloto de Cervera no ha querido olvidarse de Santi Hernández, su mano derecha en el box que no ha podido acudir a estas jornadas de pruebas. “Le deseo lo mejor a mi jefe de equipos Santi, que no ha podido estar aquí en Phillip Island debido a unos controles médicos. Todos lo hemos echado de menos y tenemos ganes de verlo con nosotros de nuevo en el próximo test.”