Dani Pedrosa: "Estamos encarados en la buena dirección" | HRC

Dani Pedrosa ha terminado en tercer lugar en la segunda tanda de test de pretemporada que ha tenido lugar los últimos tres días en Australia. El de Repsol Honda se ha quedado a menos de dos décimas del tiempo de su compañero de equipo y a menos de medio segundo de la cabeza liderada por Maverick Viñales.

Pese a que Phillip Island no es un circuito que se le dé demasiado bien al piloto catalán, y las dos primeras jornadas de test no fueron especialmente notables para Pedrosa, en este último día ha logrado dar un gran paso adelante y mejorar mucho sus registros.

Tras acabar este tercer día de pruebas, Dani se mostraba muy satisfecho con los resultados finales. “En general creo que ha sido un test muy positivo, especialmente considerando que este no es uno de mis circuitos favoritos. He estado pilotando bastante bien y creo que hemos mejorado día a día”.

Sobre los aspectos del desarrollo de la moto trabajados en este último día, la electrónica ha sido parte central del trabajo con su equipo, aunque lamentaba no haber tenido tiempo para probar cosas que se han quedado en el tintero. “Nos hemos vuelto a centrar en la electrónica y en la puesta a punto de la moto, y lo único que nos ha faltado ha sido realizar una tanda larga, ya que nos hemos quedado sin tiempo”.

Mucho más recuperado

En la jornada del jueves, Pedrosa finalizó fuera del Top10 debido, en gran parte, a que sufrió una subida de fiebre la noche anterior que le impidió dar el cien por cien sobre la pista. Sobre este percance, el piloto catalán ha aclarado que este viernes ya se ha encontrado mejor. “Ayer no me sentía demasiado bien, pero hoy me he sentido algo mejor y hemos sido capaces de realizar un buen trabajo en la pista.”

Así pues, parece que Pedrosa se va de Australia con un resultado incluso mejor del que el propio piloto se esperaba, aunque reconoce que todavía queda trabajo por delante. “Con todo, podemos decir que estamos encarados en la buena dirección, aunque todavía tengamos trabajo por hacer.”