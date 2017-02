Jonas Folger: "Espero una competición justa y deportiva por parte de todos"

Google Plus

Foto: motogp.teamtech3.fr

Tras ser el mejor de los debutantes en los test de Valencia y en Phillip Island, la incorporación de Jonas Folger a la categoría reina está dando que hablar en el Paddock de MotoGP. El piloto alemán no pudo hacerse con el título en la categoría intermedia, y llega con muchas ganas de triunfar y, por qué no, luchar en la cabeza de carrera.

Sabemos bien que una de las grandes diferencias entre la categoría reina y Moto2 es la exigencia física que supone pilotar una MotoGP. Todos los pilotos que dan el salto, deben enfrentarse a esto, teniendo incluso que cambiar su forma de entrenamiento, o dedicando un mayor tiempo a mejorar su condición física. Así lo ha contado Folger: “He entrenado más duro, he entrenado más y especialmente me he concentrado en entrenar con pesos”, afirmó el piloto alemán, quien añadió que también ha aprovechado el largo invierno para practicar sobre la moto.

La adaptación a la moto al principio de temporada es crucial para que el año se desarrolle correctamente. Algunos pilotos tardan meses, incluso años, en terminar de adaptarse a la moto. Parece que Folger, ha entendido a la perfección el funcionamiento de su Yamaha: “Después de los test y por el momento pienso que tenemos impresiones positivas y estamos muy contentos”, confesó el piloto del equipo Monster Yamaha Tech 3. A pesar de las buenas sensaciones sobre la moto, siempre hay margen de mejora, y Folger insiste en que todavía tiene que mejorar en algunos aspectos, pero son pequeñas cosas.

Además, Folger defiende que si en Qatar la moto va como en los anteriores test, puede hacer un buen fin de semana de carrera. Sabe que los puntos fuertes de la moto son la estabilidad y lo que se ha encontrado al hacer una simulación de carrera en los entrenos.

Algo que también tiene claro son sus objetivos en su primera temporada como piloto de MotoGP. Quiere ser el mejor Rookie de MotoGP y es consciente de que para ello, debe ser consistente y quizás vivir alguna sorpresa durante 2017.

Respecto a su compañero de equipo, Johann Zarco, piensa que tiene al mejor debutante como compañero de garaje pero lo ve con buenos ojos, ya que podrán compartir información, moto y equipo: “Puedo aprender directamente de él. Ya he aprendido mucho de él y pienso que será una rivalidad sana. Cada vez que yo mejoro, él mejora un poco y yo intento volver a batirlo”, contó Jonas Folger.

La primera carrera del año, cada vez está más cerca y Folger ha insistido en que no teme a ningún piloto: “Les respeto a todos, pero respeto y miedo son dos cosas distintas” confirmó Folger quien, para concluir, dijo que espera una competición justa y deportiva por parte de todos.