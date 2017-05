Marc Márquez: "En 2016 teníamos una base que más o menos funcionaba de un circuito al otro"

Marc Márquez cruzando la meta en Austin / Foto: Box Repsol

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, ha realizado una entrevista en excusiva para el portal Motorsport.com en Austin, durante el Gran Premio de las Américas. Es en este circuito el catalán subió por primera vez al podium esta temporda, llevándose la pole y la victoria. Se confirma, una vez más, su liderato en tierras estadounidenses, donde ya le conocen como "el Rey de las Américas".

"Es difícil encontrar una explicación porque la pretemporada del año pasado fue peor que esta, pero, en cambio, las dos primeras carreras fueron mejor. Pero lo que ha ocurrido es lo que nos temíamos, que con este motor nuevo llegamos a los circuitos y tenemos que ir adaptando las cosas.", indicaba Márquez. Recalca también la diferencia en la puesta a punto de la moto, totalmente contraria a la del año pasado, buscando una base que funcione en todos los circuitos. Aunque eso no le impide ser competitivo.

El de Cervera ha destacado lo crítica que es la moto esta temporada. La falta de aceleración en las Honda le lleva a buscar el límite para poder ganar tiempo en las frenadas, lo que a veces provoca situaciones como la vivida en Argentina, que todavía califica como "una caída extraña".

Aunque si algo es importante para Marc Márquez, eso es su equipo. Ellos son los responsables de que el español no pierda la sonrisa que le identifica, a pesar de que las primeras carreras no fueran las soñadas. "Mi equipo es intocable. Yo ahora estoy en Honda, y a pesar de no pasar por el mejor momento me siento súper a gusto aquí", a lo que el español también añade las ganas que comparten todos por ganar y la gran combinación entre planificación e improvisación que reside en su box.

Y, por supuesto, no podía faltar una mención respecto a sus rivales más directos.Márquez explicó a Motorsport que Maverick Viñales sorprendió en la pretemporada pero que "pensaba que en Qatar ganaría todavía con más distancia y más cómodo". Aunque lo cierto es que el nuevo piloto Yamaha es más regular que su predecesor, Jorge Lorenzo, quien sufría ciertos bajones en determinados puntos de la temporada y que, este año no ha encontrado la comodidad encima de la Ducati.

Por último, aunque no por ello debemos olvidarle, el piloto de Honda habló sobre la dificil pretemporada de Valentino Rossi y su cambio con la llegada de la competición. A sus 38 años, el italiano sabe buscar la motivación para llegar los domingos y poder luchar por subirse a lo más alto del cajón. "Es difícil de entender y tiene mucho valor", explicó el catalán sobre las acciones de su rival que por el momento, le aventaja en la general con 18 puntos.