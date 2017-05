Lorenzo tiene como objetivo "ser regularmente la primera Ducati"

Jorge Lorenzo espera ser con frecuencia la primera Ducati. Foto: Crash.net

Seguramente Jorge Lorenzo no se esperaba estar tan atrás en la clasificación general con tres carreras disputadas. Mucho menos que su nueva montura le resultase tan difícil de maniobrar en curva. Conforme van pasando las carreras, sus propias expectativas van bajando, y también las de su equipo.

Las expectativas han cambiado mucho

En el Gran Premio de Jerez de la Frontera del año pasado, curiosamente, se dio a conocer el fichaje de Lorenzo por Ducati. El entusiasmo y la curiosidad estaban a flor de piel en el paddock. Se hablaba de que podía hacer como Rossi, vencer con dos marcas distintas en dos años. Luego, conforme pasaban carreras de 2016, se especulaba con una victoria en Qatar. Ahora, el objetivo del propio Lorenzo es ser la primera Ducati, que se encuentran lejos de otras marcas, más las desmosedici GP17 que las GP16.

Caída de Jorge Lorenzo en la segunda cita del campeonato. Foto: Crash.net

Jerez es un circuito en el que Lorenzo ha logrado grandes resultados y siempre se le ha dado muy bien. Solía liderar de principio a fin con Yamaha, pero la historia ha cambiado mucho en poco tiempo. Además, Ducati no ha cosechado grandes resultados en Jerez durante los últimos años.

“Esperemos que sí, siempre he ido rápido aquí, sobre todo en MotoGP. Es un circuito con muchas curvas rápidas, sin muchos ángulos que no se hacen en primera y por alguna razón, quizá porque tiene mucho agarre, aquí siempre he ido rápido”, declaró el mallorquín. Posteriormente explicaba que el circuito no se adapta al perfil de la Ducati. “Es un circuito que tiene pocas rectas y son cortas y nuestra mejor virtud es la velocidad punta, así que poco podremos marcar la diferencia en ese aspecto”.

Primeros entrenamientos libres de Lorenzo en Jerez. Foto: Crash.net

“Creo que tenemos que centrarnos en sacarle el máximo partido a esta moto y empezar a ser el primer piloto de Ducati, ese tiene que ser el objetivo en nuestra parte del box”, explicó el español convencido.

En Ducati asumen los problemas

El propio Lorenzo asumió la inferioridad de la Ducati respecto a Honda y Yamaha. “La moto, especialmente aquí en Jerez, si no sucede nada raro en este momento no está para estar arriba. Tenemos que trabajar mucho para compensar la pérdida de las alas para crear más agarre delante, estamos trabajando en la posición del piloto y otras cosas para conseguirlo, pero en este momento la moto no está para ganar aquí”.