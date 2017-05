Dani Pedrosa se lleva la pole. Marc Márquez saldrá segundo. Maverick Viñales cuarto y Valentino Rossi, séptimo

Clasificación Gran Premio de España 2017 de Moto GP en vivo y en directo online

A continuación, clasificación de la categoría de Moto 2, y mañana, el plato fuerte con las carreras de las tres categorías.

Primera pole de Dani Pedrosa desde Malasia 2015, que estará acompañado en la primera fila por Márquez y Crutchlow. Maverick Viñales será cuarto, Valentino Rossi séptimo y Jorge Lorenzo octavo.

¡Pole para Dani Pedrosa! Finalmente, Marc Márquez no ha podido arrebatarle la primera posición a su compañero de equipo.

¡Primera posición para Dani Pedrosa! El catalán ha fijado un crono 1:38.249, que podría darle la pole.

Márquez y Pedrosa rodando juntos, los dos en tiempos de pole. Veremos quien se la lleva al final.

¡Caída de Aleix Espargaró!

Zarco adelanta a Lorenzo y se coloca en quinta posición, mientras Crutchlow viene en rojo en los dos primeros parciales.

Entra Márquez a boxes, cuando quedan poco más de 5 minutos para el final de la sesión.

Muchos pilotos en boxes, solo Márquez, Miller, Folger y Redding en pista.

Dani se queda a +0.031 de Márquez; Maverick Viñales da un paso adelante y se coloca en tercera posición. Sorprende ver a Valentino Rossi en décima posición.

Márquez mejora el tiempo de Dani Pedrosa, con un tiempo de 1:38.300. Pero Pedrosa se ha quedado muy cerca de su compañero de equipo al paso por meta y ya viene mejorando su tiempo en el primer parcial. Promete ser una lucha intensa por la primera posición.

¡Comienza la Q2! ¡Comienza la batalla por la pole!

Turno ahora de "Los 5 Fantásticos". Veremos si Dani Pedrosa puede mantener la primera posición que ha ocupado desde el viernes, ya que seguro que los demás pilotos no se lo van a poner nada fácil y van a luchar por conseguir la pole en este Gran Premio de España.

¡Bandera a cuadros! Andrea Iannone y Aleix Espargaró pasan a la Q2.

¡Iannone se coloca primero! 1:38.919 es el tiempo de vuelta con el que el italiano le arrebata la primera posición a Espargaró.

Aleix Espargaró mejora su tiempo, y fija el crono 1:38.942. Petrucci arrebata la segunda posición a Dovizioso. Tras el susto, Iannone viene en vuelta rápida, dispuesto a colarse en la Q2.

Susto para Iannone, que a punto ha estado de irse al suelo.

Vuelven los pilotos a pista para aprovechar los últimos 5 minutos. De terminar así, Espargaró y Dovizioso pasarían a la Q2.

Baile en las primeras posiciones. Álvaro Bautista ha arrebatado la primera posición a Iannone, pero finalmente Aleix Espargaró se ha llevado el mejor tiempo seguido de Dovizioso.

Bautista, Dovizioso y Rabat también vienen mejorando el tiempo de Iannone.

¡Iannone se coloca primero, con un tiempo de 1:39.837! Aleix Espargaró es segundo con un tiempo de 1:39.869.

Loris Baz hace la primera vuelta rápida, pero Andrea Iannone viene para arrebatarle la primera posición.

Sam Lowes tiene problemas para salir a pista. Comienza con mal pie el piloto británico esta Q1.

¡Ahora comienza la verdadera acción! La Q1 arrancará a las 14:10 h. y la Q2 a las 14:35 h.

El FP4 ha finalizado con Marc Márquez en primera posición, con un tiempo de 1:39.467, seguido de Zarco a +0.207 y Folger a +0.208. Jorge Lorenzo ha sido cuarto, Valentino Rossi sexto y Dani Pedrosa octavo.

¡Buenas tardes a los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de Jerez, que tiene lugar en el Circuito de Jerez, y que dará comienzo a las 14:10 h. ¡Arrancamos los motores con MotoGP en vivo!

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. 11 Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar 1'39.492 +0.912 12 Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1'39.582 +1.002 13 Danilo Petrucci OCTO Pramac Racing 1'39.645 +1.065 14 Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini 1'39.653 +1.073 15 Álvaro Bautista Pull&Bear Aspar Team 1'39.662 +1.082 16 Andrea Dovizioso Ducati Team 1'39.840 +1.260 17 Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing 1'39.906 +1.326 18 Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1'40.026 +1.446 19 Héctor Barberá Reale Avintia Racing 1'40.189 +1.609 20 Loris Baz Reale Avintia Racing 1'40.288 +1.708

Andrea Iannone y Tito Rabat son los pilotos que, a priori, lo tienen más fácil para conseguir colarse en la Q2. Rabat ha seguido la rueda de Pedrosa durante todo el FP3 para conseguir hacer buenos tiempos y ha conseguido mantenerse durante toda la sesión en posiciones intermedias, aunque finalmente tendrá que competir en la Q1.

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. 1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:38.580 - 2 Jorge Lorenzo Ducati Team 1:38.798 +0.218 3 Maverick Viñales Movistar Yamaha Moto GP 1:38.809 +0.229 4 Marc Márquez Repsol Honda Team 1:38.971 +0.391 5 Valentino Rossi Movistar Yamaha Moto GP 1:39.082 +0.502 6 Cal Crutchlow LCR Honda 1:39.107 +0.527 7 Jonas Folger Monster Yamaha Tech 3 1:39.155 +0.575 8 Scott Redding OCTO Pramac Racing 1:39.216 +0.636 9 Johann Zarco Monster Yamaha Tech 3 1:39.364 +0.784 10 Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1:39.412 +0.832

En la FP3 de esta mañana, ningún piloto ha podido quitarle la primera posición a Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Maverick Viñales lo han acompañado en las cuatro primeras posiciones. No ha habido sorpresas en cuanto a los primeros 10 clasificados, que pasan directamente a la Q2.

Cal Crutchlow, 3º clasificado:

"Me sentí muy bien, es bueno tener a Honda 1-2-3 hoy. Es una lástima por Marc (Márquez), pero estoy seguro de que tiene el ritmo para estar allí. Tuvimos una sesión positiva, estaba probando muchas cosas para Honda hoy, así que no estaba realmente mirando el tiempo de vuelta o el resultado demasiado y me detuve cuando comencé a empujar un poco. Pero estamos seguros de que no probé demasiados ajustes mientras estábamos probando otras cosas, así que estoy seguro de que podemos ir más rápido. Honda y mi equipo están trabajando muy duro y estamos deseando probar más cosas mañana ".

Jack Miller, 2º clasificado:

“Me he sentido realmente cómodo esta mañana en mojado y he terminado muy contento por haber podido acabar entre los tres primeros. El inicio de la sesión de esta tarde ha sido un poco complicado porque seguía habiendo demasiados parches húmedos. Pero al final estaba completamente seco y he terminado contento con mi mejor tiempo. He hecho una vuelta en 1:39.964, la mejor que nunca había dado en Jerez. Además lo he hecho solo, rodando cómodo y con confianza en las posibilidades de mi moto en este circuito. He tenido muy buenas sensaciones con la rueda delantera y puedo poner la moto donde quiero sin acercarme demasiado al límite. Ha sido la mejor manera de empezar el fin de semana y espero que nos sirva para seguir creciendo y lograr un buen resultado el domingo."

Dani Pedrosa, 1º clasificado:

"Hoy tuvimos un buen día, positivo tanto en húmedo como en seco. Intentamos hacer todo el trabajo posible, incluso si las condiciones de la pista cambiaban bastante durante el día. Por la tarde todavía había parches húmedos aquí y allá, pero traté de ser rápido pronto porque encontrar un buen ritmo rápidamente era importante. Teníamos dos configuraciones de moto diferentes y nos las arreglamos para probar las dos, así que para mañana podremos estar más centrados en elegir los mejores neumáticos. Seguramente las temperaturas del aire y de la pista aumentarán mucho, así que mañana nos concentraremos en eso y en mejorar aún más la sensación en la moto, aunque ya era muy buena hoy ".

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. 1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:39.420 - 2 Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1:39.964 +0.544 3 Cal Crutchlow LCR Honda 1:40.045 +0.625 4 Jorge Lorenzo Ducati Team 1:40.291 +0.871 5 Danilo Petrucci OCTO Pramac Racing 1:40.378 +0.958 6 Maverick Viñales Movistar Yamaha Moto GP 1:40.379 +0.959 7 Álvaro Bautista Pull&Bear Aspar Team 1:40.392 +0.972 8 Andrea Dovizioso Ducati Team 1:40.428 +1.008 9 Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini 1:40.479 +1.059 10 Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1:40.573 +1.153

El piloto más rápido en el día de ayer fue Dani Pedrosa, con un tiempo de 1:39.420, por delante de Jack Miller y Cal Crutchlow.

GP de Jerez de MotoGP en vivo

El récord de vuelta rápida en este trazado lo tiene Jorge Lorenzo desde el año 2015, con un tiempo de vuelta de 1:38.735. Valentino Rossi es el piloto de la actual parrilla de Moto GP con más victorias en este circuito, con un total de ocho victorias repartidas en las categorías de 125c.c., 250 c.c., y Moto GP.

El Circuito de Jerez es uno de los más atractivos para los pilotos del Mundial. Tiene una longitud de 4.423 metros, con trece curvas que dan mucho juego, al combinar curvas rápidas, medias y lentas.