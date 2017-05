Márquez y Pedrosa quieren liderar en Jerez

Google Plus

Marc Márquez y Dani Pedrosa rodando en el circuito de Austin/ FOTO: Box Repsol

Marc Márquez, el vencedor del gran premio de Austin, aparece en el gran premio de Jerez como tercero del campeonato a 18 puntos del líder, Valentino Rossi. El piloto de Honda se complicó la temporada después de sufrir una caída en el gran premio de Argentina, que le situaba en octava posición del campeonato a 37 puntos del líder. Pero, Márquez, en un abrir y cerrar de ojos, ha sido capaz de revertir la situación.

El piloto catalán afirma que su Honda ha mejorado y es rápida, al contrario de lo que puede parecer por los resultados de los dos primeros grandes premios. “Los tres primeros clasificados estamos en 18 puntos y eso es bueno para el campeonato. Mi moto seguramente es mejor que la de 2014, pero el problema es que los demás crecen mucho. No me siento a gusto con la moto, pero por alguna razón soy rápido. No entiendo por qué soy tan rápido con esta moto”, declaró el piloto de Cervera.

La victoria de Austin le ha permitido avanzar en el campeonato aunque asegura que su sensación con la moto no es la mejor. “En Austin gané y fui rápido todo el fin de semana, pero la verdad es que no me encontraba a gusto con la moto. Hay muchos puntos en los que podemos mejorar y por eso este fin de semana es importante para ver cómo va la moto en este circuito, y el lunes en el test, que tendremos que descartar muchas cosas. Antes, sin embargo, hay una carrera que correr en un circuito magnifico y en el que espero poder estar luchando por el podio”.

Jerez no es un circuito referencia para Honda, tradicionalmente han sufrido mucho aunque Honda ha conseguido consolidar buenas actuaciones. Aun así Márquez se muestra optimista con el progreso que hacen a lo largo del fin de semana. “Jerez es un circuito en el que la Yamaha va muy bien, muy compacta y con una buena base. Pero en 2014 gané y voy a intentar repetirlo, no se puede descartar nada un jueves antes de la carrera del domingo”

El año pasado Valentino Rossi consiguió la pole y victoria en este circuito. “No me pilló por sorpresa el año pasado ni lo hará este año si gana, porque está líder del campeonato y eso significa que tiene nivel para hacer la pole y para ganar, y ya ha dicho que este es uno de sus circuitos favoritos. Aquí siempre ha ido rápido, intentaremos estar a su nivel o mejor para tratar de recortarle puntos. Pero si no puede ser hay que entenderlo y acabar en el podio”.

Por su parte Dani Pedrosa, que ha tenido un difícil inicio de la temporada, logró acompañar a Marc Márquez en el podio del Gran Premio de las Américas. Con una tercera posición Pedrosa se ha mostrado convencido y positivo de poder hacer una gran actuacion ante la afición de casa: "Hay que intentar seguir la progresión que iniciamos en Austin. En esa última carrera hubo muchos aspectos positivos y hay que quedarse con eso y seguir trabajando para mejorar". llegamos a Europa y aquí las cosas cambian un poco, todo cuenta. Lo importante es coger ritmo con tu moto y que la configuración nos sirva en muchas carreras", afirmó el de Castellar.

Los pilotos de Honda rodaron en un test en el Circuito de jerez el pasado mes de febrero, aunque Pedrosa declara que no les sirvió para sacar grandes conclusiones. “Fue un test un poco extraño porque hizo muy mal tiempo, de todos modos eso queda ya atrás y el referente es Austin. De lo que vimos allí hay que intentar dar un paso más".