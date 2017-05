Google Plus

Pleno de Dani Pedrosa

Dani Pedrosa venía avisando. Desde el viernes dominó los entrenamientos, fue más rápido que el resto y nadie ha conseguido arrebatarle esta posición. Por eso, ha sido él quien ha conseguido la pole en Jerez, en casa. Aún así, la sesión de clasificación de la categoría reina ha sido de infarto. Marc Márquez no quería poner las cosas fáciles a su compañero de equipo y Cal Crutchlow tampoco se iba a quedar atrás en la pelea por la primera posición. Serán ellos tres los pilotos que salgan desde la primera fila de la parrilla.

Pedrosa ha marcado un tiempo de 1:38.249, un tiempo que Márquez, con su 1:38.298, no ha conseguido rebajar. Aún así, los pilotos del Repsol Honda se han quedado muy cerca, y seguro que mañana ofrecerán una bonita pelea a los aficionados. Crutchlow se ha quedado a algo más de dos décimas de las Honda oficiales.

La segunda fila la inaugura un Maverick Viñales que ha ido de menos a más. Tras unos comienzos discretos en comparación con los anteriores grandes premios, el piloto de Yamaha ha conseguido finalmente terminar en cuarta posición, a algo más de cuatro décimas de Pedrosa. Justo a su lado saldrá Andrea Iannone, que tras su paso por la Q1 ha conseguido dar un paso adelante hasta colarse en la quinta posición. Esta segunda fila la cierra Johann Zarco.

Hay que bajar hasta la séptima posición para encontrar a un Valentino Rossi que ha estado discreto durante todos los entrenamientos. Aunque esto no parece preocupar al piloto italiano, que es un piloto “de domingos”. Junto a él saldrá el que fuera su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, que parece que aún no consigue adaptarse de todo a su Ducati. A pesar de haber conseguido buenos tiempos por vuelta, incluso pelear por la primera posición, no ha conseguido pasar de la octava posición.

La sorpresa negativa del día la ha dado Andrea Dovizioso. Aunque el piloto italiano no ha deslumbrado durante el fin de semana, es extraño verlo tan alejado de las primeras posiciones. Mañana saldrá desde la decimocuarta posición.

Tras esta sesión de clasificación una cosa queda clara: la carrera de mañana será no apta para cardíacos. Después de un fin de semana dominando, Dani Pedrosa va a vender cara la victoria, que intentarán arrebatarle el resto de “Los 5 Fantásticos”. Pero seguro que los aficionados disfrutarán de una carrera que promete ser apasionante. Para comprobarlo, habrá que esperar hasta las 14:00 h. de mañana, cuando se apague el semáforo y de comienzo la lucha por subirse a lo más alto del podio de Jerez.

Clasificación de Moto GP