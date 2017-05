Marc Márquez: "Me he conformado con el segundo puesto y creo que es lo que tocaba"

Fotografía: Lucas ADSC

Este fin de semana Marc Márquez mantenía la segunda posición de parrilla al finalizar la carrera. Tras algún que otro enfrentamiento con el piloto francés Johann Zarco, al que Márquez consiguió batir, intento dar caza a su compañero de equipo Dani Pedrosa, quien mantenía una gran distancia con el piloto de Cervera, pero finalmente tras algunos sustos en la persecución, se mantuvo en la segunda posición, tras finalizar la carrera Márquez declaró: “En cierto punto he visto que no bajaba, he vuelto a apretar y he empezado a recortar décimas, pero he tenido un susto, he vuelto a perder, lo he vuelto a rehacer un poquito, he vuelto a apretar, otro susto y ahí he dicho bueno va, ya está, se ha acabado, a la tercera dicen que va la vencida, no ha habido tercera, me he conformado con el segundo puesto y creo que es lo que tocaba este domingo”.

Márquez tiene muy en mente el campeonato de este año y es por eso que su forma de pilotaje se esta volviendo un poco mas conservadora, pero sobre todo está aprendiendo de sus propios errores en carreras anteriores: “Tienes que arriesgar, ¿no? pero si en Austin hice una carrera mas modo conservador. Y hoy un poco también, hasta que no me he encontrado listo al 100% no he tirado. El campeonato se tiene que hacer así”.

El piloto catalán defiende a Johann Zarco en su forma de pilotaje en carrera, tras los comentarios de algunos pilotos que declaraban demasiado agresiva la forma de pilotaje del piloto francés.

Es más, Marc afirma que se puede incluso llegar a sentir algo identificado con Johann. “Son carreras, y siempre que vaya dentro de un límite. También lo decían de mi en 2013 y no me lleve a nadie por delante. Para mi lo esta haciendo muy bien y se demuestra en sus resultados”.

En cuanto a los problemas de las Yamahas en carrera, a Marc le llegaba a sorprender más el resultado de Maverick que el de Valentino: “Mas que el resultado de Rossi, el resultado de Viñales. Valentino está líder del campeonato pero con los entrenamientos estaba sufriendo un poco, y al final llega un domingo que no lo puedes salvar, pero si que Viñales esperaba que estuviera fuerte. No se porque han bajado tanto en este circuito, bienvenidos sean estos problemas para nosotros, está claro, porque lo tenemos que aprovechar”.

Marc Márquez ha tenido muy en cuenta a su compañero de equipo Dani Pedrosa durante todo el fin de semana para poder obtener mejores resultados: “Intentaba adaptar mi forma de pilotaje al suyo porque aquí era bueno, y este es un circuito en el que yo normalmente sufro”, desde un principio Marc ya sabia que Dani iba a hacer grandes resultados en Jerez. “Es difícil batirle, y viendo su telemetría durante todo el fin de semana, veía que hacía cosas muy buenas para este circuito”.

Aún llevarse la segunda posición, Márquez declaraba: “Muy contento, contento de esta segunda posición porque hemos estado ahí luchando hasta el final, también el neumático delantero se me ha quedado muy blando desde el principio y tenía que ir con mucho tacto, y bueno ha sido un poco lo que me ha frenado en carrera, pero al final contento porque estábamos ahí y ha sido una carrera de las que quizás disfruto más con adelantamientos, pero bueno ha sido entretenida”. Ahora ya toca esperar a que llegue LeMans donde Marc seguirá intentando llevarse la mayor puntuación o al menos acercarse un poco más a los primeros puestos de clasificación. De todas formas hay que recordar que el piloto catalán tan solo se encuentra a cuatro puntos del líder Valentino Rossi.