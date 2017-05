La Firma de MotoGP VAVEL: triplete a la española en Jerez

Google Plus

Imagen: Lucas Andreu. Fotomontaje: Martín Velarde. |Vavel España.

Tras el GP de Las Américas en el que Marc Márquez salió vencedor llegaba la primera cita del año en España, en Jerez, la capital del motociclismo. El trazado jerezano acogía a los 22 pilotos de la categoría reina en una nueva oportunidad para dar el todo sobre el asfalto.

En 2015 Jorge Lorenzo venció con Yamaha y en 2016 Valentino Rossi también dio la victoria al magnate japonés dejando marca en el circuito de Jerez. Pero ningún trazado es de ninguna marca permanentemente y la tradición está para romperla y superarla, así lo hizo Dani Pedrosa, liderando desde el principio sin rival que le diera guerra.

Pedrosa pleno al cinco

Lo del de Castellar del Vallés durante este fin de semana en Jerez fue feeling en estado puro. Comandó durante los dos primeros entrenamientos libres del viernes, durante los últimos libres del sábado previos a los clasificatorios y también lo hacía en la clasificación para parrilla de salida, un pleno al cinco en toda regla.

La carrera la iniciaba en la primera posición de parrilla, con todo el buen trabajo realizado durante todo el fin de semana y un ritmo constante y destacable conseguía la pole con un crono de 1'38.249, a 162 km/h. La salida fue buena y salió disparado desde el primer hasta el último segundo, sin ningún piloto a batir, nadie del que sacar referencias y nadie que le diera guerra. En cada paso por curva las gradas rugían, los "vamos Dani" eran un cántico indiscutible. Por detrás venía su compañero de box, Marc Márquez, a más de 6 segundos que no llegó a recortar, Dani estaba imparable, implacablemente la victoria era y fue suya.

Triple alegría para el motociclismo español que volvió a ver triplete nacional. Imagen: Lucas Andreu.

Su primera victoria fue más que merecida y la victoria 3000 de MotoGP en el Mundial quedará marcada para él y para la historia de este deporte. Otro detalle estadístico era la victoria 100 del Repsol Honda Team en MotoGP, sin duda un fin de semana para recordar.

Marc, tándem del Repsol Honda

El otro piloto de Honda no lo haría del todo bien al principio durante los entrenamientos libres, haciendo el quinto mejor tiempo en las dos primeras jornadas y un cuarto en los primeros de la jornada del sábado. Ya en los previos a los clasificatorios marcaría 1'39.467 como mejor crono de la tanda.

Imagen: Lucas Andreu | Vavel España.

Con Pedrosa como poleman rozando los 1'37, Marc se posicionaba segundo para la salida de parrilla en carrera, a tan solo 0,049 milésimas de su compañero de box. En carrera no variaría mucho la posición del catalán que veía de lejos como Pedrosa se escapaba libremente con una diferencia de 6'136 y tampoco tenía rival cerca suyo, la pelea por la tercera posición estaba servida y las dos primeras posiciones evidentes. Finalmente Márquez sumaba 20 puntos en casa y daba la doble alegría al equipo.

Lorenzo, el podio inesperado

Un Jorge Lorenzo que parecía ausente, con el noveno puesto en los primeros libres, que en los siguientes avanzaba logrando el cuarto no destacaba en el asfalto de Jerez. Su mejor puesto fue el segundo durante los terceros entrenos libres, pero no los mantenía en los clasificatorios, consiguiendo la posición ocho para la parrilla del domingo, saldría desde la fila 3. Tras adelantar a Cal Crutchlow, Maverick Viñales y Andrea Iannone, entre otros llegaba a la cuarta posición, con un Johann Zarco muy fuerte y decidido que rodaba tercero. Finalmente y tras una serie de adelantos y de puro espectáculo entre la Ducati y la Yamaha Tech3 del francés, Lorenzo se alzaba a podio en el tercer escalón, dando el broche de oro y dejando un mítico triplete español en la categoría reina. Su primer pódium de la temporada y con la Ducati fue en el Gran Premio de España, sin duda un chute de energía para el mallorquín.

La decepción en Yamaha

Valentino Rossi no tuvo el mejor fin de semana, no logró bajar de la quinta posición en ninguno de los libres y durante los clasificatorios fue sexto. En carrera cerraba la línea 2 y tras un ir y venir de posiciones no mejoró la posición global, finalizando séptimo en el escenario en el que la temporada pasada brindaba con la copa de fino victorioso.

Rossi se tuvo que conformar con la 10 posición. Imagen: Lucas Andreu | Vavel España.

Por otra parte Viñales, el segundo de a bordo de Yamaha hizo un mejor papel durante el fin de semana siendo en la clasificatoria cuarto, abriendo la segunda fila en parrilla. No pudo rematar la posición y se tuvo que conformar con firmar la sexta posición, por delante de su compañero.

La general

Con los resultados obtenidos en tierras jerezanas las clasificaciones generales por puntos no varían y Rossi, pese a su fin de semana irregular, sigue comandando la lista con 62 puntos, a 2 de diferencia está Viñales y en el Repsol Honda con Marc a 58 y Dani a 52 también siguen en la misma posición. El duelo Yamaha-Honda está más que servido y más igualado que nunca, Le Mans será clave.