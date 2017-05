Jorge Lorenzo: “Estoy por las nubes porque es mi primer podio con Ducati"

Lorenzo atendió a VAVEL tras la rueda de prensa / Foto: Diego Cantalejo - VAVEL

“Desde que llegué a MotoGP tenía una moto competitiva, una que ganaba títulos y mundiales. Además era una moto que, para mi estilo de pilotaje, se adaptaba como anillo al dedo , así que todo salió natural y fui rápido desde el principio. En cambio aquí es una moto difícil, que de momento no está para luchar mundiales”, explicó Jorge tras la rueda de prensa.

Lorenzo habló también sobre lo duro que ha sido este tiempo de adaptación a la Ducati. “Ha costado mucho. Hemos tenido que sufrir malos resultados, mala productividad, críticas también… pero hemos seguido empujando fuerte, el equipo siempre ha creído en mi, siempre me ha apoyado, siempre han dicho que puedo y que confían ciegamente en mi y al final por eso he dado ese beso al depósito de la moto, básicamente por la gente, por el equipo y también por los fans ‘ducatistas’ que han tenido fe en que lo podía conseguir”, continuó el piloto de equipo italiano.

Foto: Lucas Andreu - VAVEL

Las buenas sensaciones tras la carrera se pudieron respirar en el cajón jerezano “Dani también estaba muy emotivo, estaba llorando cuando se ha acabado el himno y estoy muy contento por el, porque ha seguido luchando, ha hecho cambios personales y profesionales y yo creo que al final ha encontrado la tecla para mejorar sus resultados. Siempre ha sido un gran trabajador, un piloto muy determinado. Marc está contento porque sus rivales han perdido puntos, seguramente. Yo estoy por las nubes porque es mi primer podio con Ducati”, aclaró acerca de sus compañeros españoles de Repsol Honda.

Jorge fue preguntado también por si Jerez ha sido un punto de inflexión para lo que resta de temporada o solo es momentáneo. “Evidentemente hay que estar contento y feliz e ilusionado por el futuro, pero tampoco hay que pensar ahora que podemos estar siempre ahí delante. Habrá circuitos donde sufriremos y habrá circuitos que iremos mejor incluso que aquí. Seguiremos, por mi parte, adaptándome a la moto, entendiendo todavía más el carácter de la moto. Por la parte de Gigi y los ingenieros centrarse en los puntos más débiles que tenemos”, señaló a VAVEL.

Con la llegada de pilotos como Mavericks Viñales, la cosa se complica con los “veteranos” “Ya me estoy haciendo mayor, porque ya no estoy acostumbrado a tener que estar pendiente de los demás, porque siempre tenía la suerte de salir en pole pero ahora ya no estoy acostumbrado a tanta igualdad, a tantos pilotos rookies que tienen tantas ganas… Tienes que ir atento. He estado a punto de caerme en alguna ocasión, me han tocado dos o tres veces. Es difícil, tienes que estar con seis o siete sentidos puestos”.

Foto: Diego Cantalejo - VAVEL

Adelantar no ha sido precisamente uno de los puntos fuertes del catalán en 2017. Es por ello que fue preguntado sobre si su actuación en Jerez supuso o no una sorpresa. “Ya dije el viernes, creo. Me preguntaron que si podía adelantar en la frenada y dije que me veía capaz, me veía fuerte en la frenada. Además nunca he pilotado de esta manera tan agresiva, deslizando tanto la rueda trasera. Me divierto pilotando así. Freno bastante tarde en la mayoría de las frenadas. Hoy era una carrera difícil, lento por las circunstancias. He tenido un ritmo superior, he bajado menos el rendimiento que los demás, a parte de las Hondas, claro”, continuó explicando.

El de Ducati se refirió a los resultados obtenidos, tanto por parte de la moto, como del empeño puesto en la carrera. “La moto sinceramente es la misma que la de Austin. Hemos intentado cambiar el seting, pero al final el que iba mejor era el de Austin, tanto electrónica, como el chasis, como de seting exactamente el de Austin. Simplemente han cambiado el circuito, el asfalto y mi adaptación y comodidad encima de la moto. Hemos hecho un step muy grande este fin de semana”.

La prensa le recordó sus palabras del pasado sábado, cuando el piloto aseguró que, con más calor, le iba a tocar sufrir. “Ha sido así, pero el sentimiento me ha llevado a ser tercero, aunque otros pilotos lo han sufrido más”.

Sobre su “buen rollo” en el podio con Pedrosa, el piloto comentaba “Hemos celebrado el triplete español. Dani estaba muy contento. El público le ha pedido saltar, pero no estaba para esos trotes.”

Foto: Lucas Andreu - VAVEL

Después de los buenos resultados, siempre disminuye un poco la presión y se puede trabajar con más tranquilidad “Simplemente estoy contento por el equipo. Ellos creían en mi, pero claro hay que hacerlo, hay que conseguir resultado y ahora se ha demostrado que podemos. Estoy contento por los Ducatistas, porque los que siempre han tenido fe han sido recompensados y los que no tenían tanta, ahora empiezan a creer un poco más. Yo ya sabía que era cuestión de tiempo, pero para el resto es una bocanada de aire fresco.”, aseguró.

"Ellos creían en mi, pero claro hay que hacerlo, hay que conseguir resultado y ahora se ha demostrado que podemos"

También respondió acerca de si la primera victoria podría llegar en Muguello: “no hay que cometer el error que tuvimos en la presentación de decir que este año ya no valen las excusas, que este año hay que ganar, porque nunca se sabe lo que puede pasar y se ha visto que necesitaba un poco más de tiempo de lo esperado, con lo cual no por ser Muguello y tener una larga recta ya se tiene que dar por hecho la victoria. La honda está muy fuerte, ha mejorado, la yamaha siempre es una moto competitiva, sobretodo en carrera. Todavía tenemos que mejorar muchos puntos débiles, sobretodo con neumático gastado le cuesta girar. Hoy me ha ayudado mucho el hecho de que Jerez para mi es talismán y eso me ha dado fuerza para acabar en el podio.”

Lorenzo tiene buenas expectativas de cara a las próximas carreras, pero sabe que no puede haber despiste alguno porque la competencia es máxima. La próxima parada del Mundial es Le Mans y debe demostrar que Jerez no ha sido una simple casualidad.