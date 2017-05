Variedad de opiniones sobre el nuevo neumático

Foto: Twitter Michelin

Con la resaca del Gran Premio de España, el circuito de Jerez ha acogido este pasado lunes unos test de la categoría reina. La intención era probar los nuevos compuestos de Michelin con una carcasa más dura a los que se han usado en las primeras pruebas del mundial. Unos neumáticos que algunos pilotos, como Rossi, Viñales o Crutchlow, ya habían podido probar en los test de hace una semana en Le Mans aunque los datos no fueron muy significativos debido al mal tiempo. El suministrador proporcionó en estas nuevas pruebas dos tipos de gomas a cada piloto: una media y otra dura.

Al final de la jornada, la parrilla se dividió en dos. Cada piloto dio su opinión en cuanto a los nuevos neumáticos y su preferencia para el campeonato. Valentino Rossi y Marc Márquez se mostraban contentos con los resultados, ganando estabilidad en la moto. "Lo probé y me gustó, creo que me da más estabilidad al frenar, y al girar me transmite más información que la que usábamos hasta ahora", declaraba el de Cervera. El piloto italiano indicó que "entre ambas hay poca diferencia pero en mi opinión es un poco mejor la opción rígida".

La otra cara de la moneda la protagoniza Jorge Lorenzo. El piloto de Ducati no se mostró nada cómodo con el nuevo compuesto. "A mi no me ha gustado, creo que el que tenemos ahora va mejor. En el medio de la curva no tiene la misma adherencia, así que espero que mantengan el que estamos usando", concluyó el español.

Otros pilotos como Dovizioso o Viñales (el más rápido de la jornada) no se decantaron por ninguno de los dos debido a la poca diferencia que ven entre ambas gomas." Yo me encuentro bien con todas los neumáticos delanteros. Si Michelin quiere volver a las gomas del año pasado (las de carcasa más rígida), por mi no hay problema", explicó el piloto de Yamaha.

Andrea Iannone parece decidirse por el neumático viejo, ya que le proporciona un poco más apoyo, aunque sin mucha mejoría de un compuesto a otro. Dani Pedrosa, campeón de este fin de semana, espera a la decisión de Michelin para ver en que dirección trabajar con el tren delantero.