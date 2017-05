Maverick Viñales: "Vamos a continuar con lo mismo que hasta hoy porque nos ha funcionado"

Viñales durante los test posteriores al GP de Jerez / Foto: Zimbio

Esta vez sí, Maverick Viñales marcó el mejor tiempo del día. Eso sí, fue en los test oficiales de MotoGP llevados a cabo en el circuito de Jerez de la Frontera, el día posterior a la celebración del Gran Premio de Jerez. Viñales se dedicó a marcar una vuelta rápida y a realizar una simulación de carrera en condiciones casi idénticas a las que hubo el día de la carrera e intentar encontrar la causa de que el neumático delantero de Viñales no funcionara durante la mayor parte del Gran Premio y que le provocaba frenar hasta 30 metros antes en cada frenada.

Nada más finalizar la carrera, Viñales dirigió la culpa directamente a los responsables de Michelin de que su neumático no respondiera de la misma forma que a Johann Zarco, quien portaba una Yamaha satélite prácticamente idéntica a la suya y con la que finalizó en cuarta posición. Viñales en cambio no pudo pasar de la sexta posición.

Foto: Zimbio

"Te envían un mail si hablas mal de una marca, lo veo normal, todos queremos que hablen bien de una marca. Yo he sido de los pocos pilotos que nunca he hablado mal de Michelin y que siempre he apoyado la marca, pero no entiendo estas dos careras en donde la goma de carrera no funcione, me parece extraño".

Una vez ya acabado el test, Maverick analizó las cosas en frío e intento desviar en cierta medida las culpas sobre Michelin. “Es todo muy extraño, hoy todo fue perfecto. Hoy hemos probado con depósito lleno y gomas nuevas como en carrera. Hoy todo funcionó perfecto. Me he encontrado totalmente diferente, cómodo", zanjó el piloto de Roses.

Foto: Zimbio

El piloto de Yamaha se dedicó durante este test a probar, también, un nuevo chasis, del que no acabó muy convencido, por lo que no quiso sacar conclusiones precipitadas.

“Es difícil decir cual utilizaré. Hemos hecho un buen trabajo en el test de hoy así que espero que para Le Mans tendremos una buena moto. Vamos a continuar con lo mismo que hasta porque nos ha funcionado”.

Tanto Maverick Viñales como Valentino Rossi intentarán que todo haya quedado solucionado de cara a la siguiente carrera que se celebrará en el circuito francés de Le Mans.