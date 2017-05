Dani Pedrosa, triunfando desde el 2002

Google Plus

Dani Pedrosa ganó en el Gran Premio de Jerez, cuarta prueba del campeonato. Podría tratarse de una victoria sin más, pero hay que darse cuenta que no lo es. Dani lleva ganado durante muchas temporadas consecutivas. No se trata de una, ni de dos, ni de tres... sino de hasta 16 temporadas consecutivas en el Mundial, lo que se trata de un hecho inaudito. Ha sido capaz de conseguir victoria en 125, 250 y MotoGP.

Cierto es que Dani ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos, problemas con las lesiones,... pero de lo que nadie puede dudar es que Pedrosa es un piloto de leyenda. Pero por causas del destino, Pedrosa aún no ha podido conseguir el ansiado título de MotoGP. Lo hemos visto peleando hasta la última carrera por un campeonato, actuando como juez de un Mundial por el que no peleaba, las lágrimas de decepción por no poder ganarlo, pero todavía nos falta por ver a ese gran piloto alzar los brazos celebrando su cuarto campeonato del mundo (tiene uno en 125 y dos en 250), el primero de la categoría reina.

El año que más cerca estuvo de conseguirlo fue en aquella temporada del año 2008. Se celebraba el GP de Sachsenring en Alemania, y Pedrosa gobernaba el Mundial con puño de hierro. Una vez comenzada la carrera, bajo un diluvio inconmensurable, Pedrosa consiguió marcharse y lograr una ventaja de más de cinco segundos en dos vueltas. Y por cosas del destino, de su ímpetu por superarse, tal vez por ese punto de experiencia que aún le faltaba (recordemos que esa era su tercera campaña en la categoría reina), se fue al suelo en la curva 1 cuando lideraba, pero eso no fue lo peor.

Fruto de la caída, se rompió la clavícula y no pudo competir en el siguiente Gran Premio y al siguiente en la República Checa no pudo pasar de la 15ª posición. Con esta lesión se vio muy mermado el resto del campeonato, y no pudo pasar de la tercera plaza en la clasificación general al final de temporada. Quién sabe lo que hubiera ocurrido sin aquella inoportuna caída...

Nadie puede dudar de la enorme de calidad que tiene Pedrosa sobre la moto y que siempre se ha repuesto a pesar de las lesiones y no ha parado de luchar. Es verdad que tan solo llevamos cuatro carreras, pero entre los cuatro primeros de la general están en tan solo diez puntos, siendo Dani el último de estos, eso sí, con un cero ya en su casillero cosechado en Argentina. Tal vez este pueda ser su año.

Como dato final, la victoria de Pedrosa en el Gran Premio de Jerez supuso la victoria 3000 en la historia del Mundial, lo que supuso entrar en los libros de historia junto con Ángel Nieto, quien consiguió la victoria número 1000, y Mick Doohan quien logró la 2000.