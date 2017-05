MotoGp y Fórmula 1 se reúnen por las coincidencias de fechas

Google Plus

Fotografía: Circuit de Barcelona

Las dos primeras carreras de ambos campeonatos se celebraron durante el mismo fin de semana de esta temporada 2017, pero esta coincidencia no será la única, hasta un total de ocho carreras se disputarán el mismo fin de semana, entre ellas la final de MotoGP en Valencia con la penúltima de F1 que se disputará en Brasil. Es por eso que Ross Brawn y Carmelo Ezpeleta decidieron reunirse durante el transcurso de la carrera de F1 en el circuito de Barcelona, para encontrar alguna solución para este problema, pensando siempre en la satisfacción de los aficionados de ambos deportes del motor, juntos buscan soluciones y trabajan duro para ello.

El máximo responsable de Liberty Media, comunicó: “Estos cruces no son inteligentes. No estamos demasiado orgullosos de consultar a otros campeonatos para intentar encontrar la mejor fórmula, aunque también es difícil manejar las fechas y no siempre se puede conseguir lo que uno quiere, pero al menos hemos dialogado para tratar de hacerlo”, pero Brawn también mostró elogios para el Mundial de MotoGP y para el trabajo de Dorna: “Me gusta la meritocracia entre Moto3, Moto2 y MotoGP, la progresión y también el lado comercial. Es un óptimo ejemplo ver cómo sus jóvenes pilotos forman parte del mismo fin de semana de carreras. Es así como nosotros también deberíamos ser”.

Estas son las carreras en las que ambos campeonatos se llevan acabo durante el mismo fin de semana:

FECHA MOTOGP F1 24-26 marzo GP Qatar GP Australia 7-9 abril GP Argentina GP China 9-11 junio GP Cataluña GP Canadá 23-25 junio GP Holanda GP Azerbaiyán 25-27 agosto GP Gran Bretaña GP Bélgica 20-22 octubre GP Australia GP Estados Unidos 27-29 octubre GP Malasia GP México 10-12 noviembre GP Valencia GP Brasil

Hay que tener en cuenta que para Dorna es muy complicado cuadrar las fechas de los campeonatos, ya que también gestionan el mundial de SBK y el FIM CEV, pero teniendo ocho citas que coinciden en el calendario, la gran mayoría de Grandes Premios no se solapan entre ellos, ya que se disputan en horarios distintos, como ocurrió cuando corrieron el mismo fin de semana, mientras Moto GP corria en Qatar y Argentina, F1 lo hacia en Australia y China, las carreras de MotoGP se disputaron por la tarde en horario español, y la F1 lo hizo por la mañana también en horario español, y como ellos mismos declaraban “Estos cruces no son inteligentes”.