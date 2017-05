Andrea Dovizioso: "Creo que es la mejor Ducati que he rodado"

Foto: Lucas ADSC

Hace ya dos semanas, Andrea Dovizioso concedió una entrevista al portal crash.net en el circuito de Jerez. A pesar de una segunda posición en el primer Gran Premio de la temporada en Qatar, el inicio del campeonato no ha sido el esperado para el piloto de Ducati y su equipo, que se han encontrado con más complicaciones de las esperadas. Aún así, el italiano califica como una de las mejores su carrera en el circuito de Losail por la dificultad y el cambio de neumático en parrilla aunque, como explica, "algunos otros pilotos piensan que es fácil de hacer". Se acordó también de todos aquellos que no le veían como uno de los mejores pilotos hasta ganar en Sepang el año pasado: "Si no ganas una carrera parece que no eres uno de ellos, pero esta no es la realidad".

No siendo lo competitivo que le gustaría ser, Dovizioso declara que la Desmosedici 2017 es la mejor que ha pilotado hasta el momento. Pero no por ello está exenta de debilidades. Siendo una de las mejores motos en frenado, la Ducati sigue perdiendo mucho en los giros. "Hemos mejorado mucho el giro pero hemos perdido un poco de la estabilidad en la frenada", añade Andrea, quien no se sorprende ante este problema y sigue advirtiendo que la velocidad es su mejor baza.

Con el cambio de 250cc a MotoGP, Dovi admite que ha tenido que cambiar considerablemente su estilo de pilotaje. Donde más ha notado el cambio es el la frenada de las motos de la categoría reina desde el 2008 en adelante: "Las motos se están desarrollando todos los años y cambia mucho cada año. No recuerdo exactamente, pero hace tres años, el sistema de frenado llegó al límite porque la moto ha mejorado mucho, así hemos sido capaces de frenar más fuerte y más duro. También porque no estábamos usando más el embrague. Todo el sistema electrónico funcionó mucho mejor que en el pasado. Hemos sido capaces de utilizar más del potencial de la moto".

De Yamaha a Ducati

Tras un cuarto puesto en el campeonato y seis podios con la Yamaha, Andrea Dovizioso dio el salto a una moto de fábrica. Ducati supuso una nueva etapa en su carrera profesional y a la que tuvo que adaptarse lo antes posible. Según informó al portal, se encontró con una "moto muy, muy mala". "Es decir, hemos tenido un montón de problemas. Nunca había montado una moto como esta. Fue un verdadero desastre". Cuenta que con la entrada de Gigi todo empezó a fluir, por lo que la organización y la comunicación mejoró considerablemente en la estructura. La moto fue consecuencia de ello, cada vez se iba desarrollando más. "La base es muy buena. No es lo suficientemente bueno para luchar por el campeonato. Pero es mucho mejor que en 2013", reveló el italiano.

En cuanto a su nuevo compañero, Jorge Lorenzo, dice ser un caso completamente distinto a lo que él vivió. Dovizioso venía de una moto satélite que sin desarrollo a lo largo de la temporada, algo contrario al español. Además, cada uno de ellos tiene un estilo de pilotaje que les define. "Para los dos pilotos, tenemos el mismo límite. Es demasiado grande, así que no importa el estilo de conducción que se tiene. Puedes usar la moto con una configuración diferente, pero el límite siempre está ahí", explicó a crash.net.

Los neumáticos también son importantes

El cambio de Brigstone a Michellin fue un punto clave en la temporada pasada para todos los pilotos. "No se puede poner la misma presión sobre Michelin como podrías en el Bridgestone. Así que hay que frenar suavemente y en el centro de la curva que hay que tener cuidado para frenar muy fuerte. Todo el movimiento se crea, cuando se pone la presión o al quitar la presión, hay que ser muy, muy suave con Michelin", explicó Dovi.