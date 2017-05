Marc Márquez única alegría española en los libres de MotoGP en Le Mans

Marc Márquez en los libres de Le Mans | MotoGP

Día de lluvia en Le Mans. Mañana, para la clasificación, se espera día soleado. Aún así, jornada marcada con lluvia en la que, los pilotos españoles, no se encontraban del todo a gusto.

La jornada empezó con un Scott Redding espectacular, encabezando la sesión durante mucho tiempo. Al igual que su compañero Petrucci, ambos, se sentían muy cómodos y con confianza encima de la moto. Finalmente, Dovizioso ha realizado el mejor tiempo (1:41.673) encabezando al grupo por delante de Marc Márquez, la única alegría española. El español ha marcado 1:41.716 en su mejor vuelta, que le ha permitido conseguir una segunda posición muy valorada por la condiciones del día.

Por otra parte, Álvaro Bautista ha conseguido una sexta posición (1:42.625) muy valorada dentro del equipo, más después de los últimos resultados cosechados. Llama la atención Valentino Rossi. El italiano no se hace del todo con la Yamaha. Parecía que iba a estar dando guerra de nuevo pero, finalmente, con un tiempo de 1:43.006, logra una décima posición de la que no tiene que estar nada contento. Igualmente le pasa a Lorenzo, no logra hacerse con la moto y en Le Mans, sobre mojado, se ha notado. 1:44.276 ha marcado el español. Una 15ª plaza que para nada tiene que ver con el último puesto conseguido en el Gran Premio de Jerez.

Viñales parece que ha dado un pequeño bajón, que está pasando un peuqeño bache. 8ª posición en un tiempo de 1:42.894 hacen que el de Yamaha no esté del todo cómodo con su moto como lo estaba a principio de temporada. Las sensaciones no son buenas...

Pero, sin lugar a dudas, el caso más llamativo de estos libres ha sido el de Dani Pedrosa. Venía de conseguir ganar el Gran Premio de Jerez y ha quedado en 21ª posición haciendo un tiempo de 1:45.804. Nada que ver con las sensaciones que venía arrastrando en los últimos grandes premios.

Sin lugar a dudas, jornada nefasta para los españoles con llamativos puestos de Marc Márquez (segunda posición) y Álvaro Bautista (sexta posición). El temporal y la lluvia ha marcado que estas jornadas no sean del todo acertadas para los nuestros, aún así, se espera que mañana (con la jornada soleada) los españoles hagan mejores tiempos en la clasificación para la carrera del domingo. Toca esperar...