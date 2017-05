Valentino Rossi elogia a Nicky Hayden

Valentino Rossi y Nicky Hayden estrechandose la mano/ Foto: Facebook Valentino Rossi VR46 Official

El piloto italiano, Valentino Rossi, ha sido uno de los protagonistas de la rueda de prensa oficial del GP de Le Mans, Francia, en la que no se ha olvidado de hablar sobre Nicky Hayden. El italiano fue el primer compañero de Hayden en el campeonato del mundo cuando él llegó a MotoGP. Rossi era el piloto estrella de Honda y el gran dominador del Mundial, y el estadounidense una gran promesa.

El piloto de Yamaha ha contado como recibió la noticia de la delicada situación que atraviesa el piloto estadounidense, que continúa en estado crítico. "Me ha llamado un médico que estaba en el hospital y me ha comentado que la situación era verdaderamente difícil. Estamos en shock y quizá hoy se empieza un poco a metabolizar esta situación".

Además, ha conmemorado algunos de los momentos que vivieron juntos

Desde que los dos piloto coincidieron en el Mundial de Moto GP siempre han mantenido una relación muy especial. “Hemos pasado mucho tiempo juntos y es un gran piloto que ganó un título mundial y que ha estado muchos años a un nivel muy alto, pero sobre todo lo que destacaría de Hayden es que es una gran persona, simpático con todos y también un gran adversario”, ha añadido el piloto del Movistar Yamaha.

A partir de entonces, sus trayectorias se fueron cruzando a lo largo de los 13 años hasta que Hayden decidió abandonar el mundial de motociclismo y marcharse a correr el WorldSBK. Valentino ha destacado una anécdota de la primera vez que coincidieron juntos, antes de que arrancara la temporada 2003, en la que fueron compañeros de equipo: "La primera vez que venía de América me lo encontré en Japón, estaba en la estación de Tokio vestido como un americano y esa es una imagen que recordaré siempre, porque era algo así como un pez fuera del agua".

La relación entre Hayden y Rossi nunca se ha visto quebrantada, ni en el momento en que los dos pilotos se dispuraron el mundial de 2006, que finalmente y contra todo pronóstico se acabó llevando el chico de Owensboro, en Valencia. “Se trata de un piloto muy rápido, pero sobre todo, un buen tío. Digamos que perder siempre duele, pero perder contra alguien como él es un poco menos amargo”, dijo el de Yamaha.

La intervención de Valentino Rossi se ha caracterizado por sus anécdotas con el actual piloto de Superbikes, Rossi ha rememorado el gesto que el estadounidense tuvo con él, nada más perder el título de 2015, en Cheste, ante Jorge Lorenzo. “Fue un momento muy bonito. Él sabía que yo acababa de perder el Mundial, se me acercó y me abrazó, me dio fuerza. Fue bonito porque no sucede demasiado a menudo”, zanjó el multicampeón.

A modo de reflexión, el de Tavullia, ha recordado lo paradójico que puede resultar este grave accidente: "Al principio dije mierda, en MotoGP vas a 350 km/h y después te pasa en la bici en una carretera. Quizá sea más peligroso rodar por la carretera con la bici, porque estás asumiendo un riesgo como ciclista".

Velntino Rossi, ha publicado un emotivo mensaje a través de Facebook en el que confiesa su admiración por el piloto de Kentucky. Hayden, de 35 años, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la ciudad italiana de Cesena, en el que permanece ingresado en estado crítico por un hematoma craneal.