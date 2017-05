Marc Márquez: “Teníamos la esperanza de que hubiera más sesiones en seco”

Marc Márquex en Le Mans/ FOTO: Facebook Marc Márquez

Marc Márquez saldrá quinto en Le Mans. Al piloto de Honda, pese a que no ha liderado ninguna de las sesiones de entrenamientos en todo el fin de semana, se le ha visto muy activo, sobre todo el viernes en agua, donde cerró el primer día con una segunda posición en el acumulado de los tiempos. Márquez llegaba a la Q2 para intentar pelear a los pilotos de Yamaha la pole position del Gran Premio de Francia de MotoGP. Pero finalmente el de Honda, que sufrió una caída, se deberá conformar con salir desde la segunda fila de la parrilla.

Las condiciones meteorológicas adversas y extrañas del fin de semana han perjudicado los ritmos de trabajos de los equipos. “Es difícil encontrar el principal problema, pero en los dos primeros entrenamientos siempre nos cuesta un poquito, tenemos que buscar la puesta a punto bien, poner bien la electrónica y el FP4 de este sábado era como el FP1, primer entrenamiento en seco y tenías que apretar porque al final teníamos que probar los neumáticos y otras cosas”, afirmaba el de Cervera.

“Los pilotos de Yamaha han tenido la suerte de que hicieron un test aquí hace tres semanas y eso se ha juntado con que nosotros no hemos podido probar (en seco) durante todo el fin de semana. Ahora tenemos un trabajo duro toda la tarde y noche para intentar buscar el mejor compromiso con la moto y estar mañana domingo lo más cerca posible”, admitió Márquez.

"No nos arrepentimos de nada. Así que vamos a ir con lo que tenemos y mañana llegar lo más lejos que se pueda"

Los pilotos de Honda tenían previsto hacer un test en el circuito francés hace tres semanas, pero la lluvia, un factor que nunca pasa desapercibido en este circuito, apareció y los pilotos de la escudería japonesa decidieron no rodar y aprovechar ese día de entrenamientos privados en otra ocasión y no agotarlo: “No me arrepiento de nada, decidimos no rodar porque creímos que era lo mejor. Sabíamos que podía pasar esto, pero esperábamos que no sucediera. Teníamos la esperanza de que hubiera más sesiones en seco, no ha sido así pero no nos arrepentimos de nada, en otro circuito lo podremos preparar mejor. Así que vamos a ir con lo que tenemos y mañana llegar lo más lejos que se pueda”.

La elección del neumático trasero, clave

Como ya es tradición en todos los grandes premios, los neumáticos dan mucho para hablar. Respecto a la elección de cara a la carrera Márquez afirma que la clave de la estrategia está en la elección del neumático trasero: "Respecto al neumático delantero, todo el mundo irá con el mismo, el neumático trasero es donde puede haber más variedad de elección. Mañana dicen que sube la temperatura, así que veremos qué pasa, de momento yo tengo que entender bien, porque hemos hecho el FP4 con una moto, la calificación con una totalmente diferente para entender dónde mejorar y ahora hay que buscar el mejor compromiso, como hacemos siempre y también el Warm Up me tiene que servir a mí para dar vueltas, entender bien y coger ritmo, que al final he dado pocas vueltas, soy humano y necesito unas cuantas vueltas para posicionarme bien en base de ritmo".