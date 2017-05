Habla el podio de Le Mans: Viñales campeón

Maverick Viñakes en el podio de Le Mans / Foto: Yamaha

El circuito francés de Le Mans parecía que se teñiría de azul y verde durante el duelo de alto voltaje que protagonizaron los pilotos del Movistar Yamaha Team hasta que, en la curva 11 del circuito francés, Valentino se fue largo en un viraje a la derecha y permitió que Viñales se le colara por dentro.

Pero el fallo del italiano ocurrió mucho antes, en la vuelta 8, cuando no consiguió frenar su prototipo en una curva a la derecha, se fue largo y permitió que Viñales, que iba pisándole los talones, recuperara el liderato. Apretó al máximo a Rossi durante la última vuelta, lo que forzó el doble error del ‘Doctor’, que terminó en caída.

“Creo que Valentino sabía que estaba ahí. Él era consciente de que si frenaba normal le pasaba. Cuando he entrado en la última curva y no había nadie pensé ‘ya está hecho”

“Todo habría sido un poco improvisado. Si él hubiera estado delante le habría tratado de adelantar porque durante todo el fin de semana he sido muy fuerte en ese sector. No tengo claro que habría pasado porque Vale tenía un gran paso por curva. Ya estaba preparado para el toque con Valentino”, señaló.

Maverick Viñales / Foto: VAVEL

La caída de Rossi despejó el camino a Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), para el cual el comienzo de primera fila se convirtió en estelar en su carrera en casa. A pesar de su combinación de neumático blandos, el francés se mantuvo tranquilo y acogido por los aficionados locales para mantener a raya a Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) durante algún tiempo. Una vez que Viñales le llevaba distancia, el piloto de Tech 3 siguió al líder hasta conseguir su primer podio en MotoGP.

“En primer lugar, buen trabajo para Maverick ganar la carrera 500, es muy bueno para Yamaha. Para mí, liderar la carrera fue fantástico. Al principio tuve un pequeño flashback de Qatar en mi mente y pensé: ‘no puedo cometer ningún error’, pero las condiciones de la pista eran mejores para mantenerme sobre la moto y mantener el ritmo”, reconoció el galo

“Cuando Maverick me alcanzó fue genial porque vi que era muy rápido, pero fui capaz de quedarme con él. Creo que fue clave para el podio haberme ido con él. Estaba contento con el tercer puesto, pero cuando Valentino luchaba con Maverick, pensé ‘Le Mans es un circuito muy estrecho, algo puede pasar' - y pasó”. terminó.

Viñales y Zarco al finalizar la carrera en Le Mans / Foto: Zimbio

El podio lo completó Dani Pedrosa, que remontó desde la 13ª plaza que ocupaba en la parrilla de salida y que supo aprovechar la multitud de caídas que hubo delante de él para avanzar posiciones. Es el tercer podio consecutivo del catalán en lo que va de temporada y se sitúa segundo del Mundial.

El piloto del equipo Repsol Honda ha recuperado cinco posiciones en las dos primeras curvas y ha adelantado a otro piloto antes de terminar la primera vuelta. Ha superado a Dovizioso en el décimo giro y a Crutchlow en el undécimo.

Es el podio 147 de la carrera de Dani Pedrosa, con el que supera a Jorge Lorenzo como piloto español con más podios de la historia.

"Estoy muy contento por este podio porque sabía que iba a ser una carrera complicada saliendo desde la quinta línea de la parrilla. Sabía que pasar la primera chicane en mitad del pelotón iba a ser muy estresante, que sería un ejercicio mental muy exigente, porque tenías que ir rápido pero sin caerte, siendo agresivo pero con calma. Pero al final he hecho una buena salida, he entrado en la primera curva bastante bien, y he cogido un buen ritmo desde el principio."

"Después de la caída de Marc, he seguido apretando duro pero estaba a dos segundos de las Yamaha. He comenzado a sentir un poco de chattering y he decidido entonces mantener la calma y no cometer errores. Creo que hemos hecho una buena carrera y éste es un buen resultado para el campeonato. Es una lástima que este fin de semana no hayamos podido hacer una buena sesión cronometrada, pero estamos trabajando duro con el equipo y las sensaciones con la moto van mejorando poco a poco. Sólo tenemos que continuar por este camino en las siguientes carreras."

Dani Pedrosa / Foto: VAVEL

Rossi y Marc, al suelo

Hoy no ha sido el día de los, hasta ahora, usuales campeones. Rossi en su duelo con Viñales caía en la última vuelta:

“Mi ritmo fue muy alto en todo momento, pero hice un fallo en la curva seis y Maverick me adelantó. La caída posterior fue consecuencia de lo primero. Sobre el accidente, miramos todos los datos y no sé qué pasó. Con estas gomas eres consciente de que tienes que ir con mucho cuidad con el neumático delantero, pero es que perdí el trasero”, añadió Rossi.

Por su parte, el piloto español terminó la carrera del Gran Premio de Francia antes de hora, como ya le pasó anteriormente en el GP de Argentina, sufriendo la tercera caída del fin de semana y la octava en lo que va de temporada, sumando el segundo cero del año. Los mismos que en todo 2016.

“Hoy no ha sido nuestro mejor día. Es una lástima porque estaba muy concentrado para intentar acabar la carrera. Desde ayer no me sentía del todo cómodo con la parte delantera de la moto y parecía que el primer sector de la pista se me resistía este fin de semana. Sabía cuál era mi ritmo de carrera y que los pilotos Yamaha eran más fuertes hoy, pero mi objetivo era optar al cuarto o quinto puesto y ser competitivo hasta el final. He intentado tener cuidado pero por alguna razón he perdido el agarre de delante de repente. No me esperaba este error pero lo positivo es que no estamos demasiado atrás, sólo a 27 puntos del líder. Espero tener más confianza con la parte delantera con el nuevo neumático que Michelin va a proporcionarnos. Tenemos que trabajar e intentar recuperarnos; tengo muchas ganas de hacerlo mejor en las siguientes carreras.”, dijo Márquez.