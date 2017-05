El error que le costó la victoria a Valentino Rossi

Google Plus

Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Para Valentino Rossi será dificil olvidar lo que sucedió este pasado domingo durante la última vuelta de la carrera. El italiano lideraba el Gran Premio de Francia tras una lucha cuerpo a cuerpo con Maverick Viñales, su compañero de box, hasta que un error le hizo terminar en el suelo. Era la oportunidad perfecta para seguir líder del mundial y aumentar la distancia con sus rivales, sobre todo con Marc Márquez, quién también se sufrió una caída a mitad de la prueba.

Sin duda alguna, fue el fin de semana más positivo hasta el momento para el nueve veces campeón del mundo. Era la primera vez que se le veía fuerte en las tres jornadas de la competición y era de esperar que estuviera en cabeza de carrera luchando por la victoria. Un galardón que no consigue desde el Gran Premio de Catalunya de la temporada pasada.

“Es una pena porque era el mejor fin de semana del año. Nunca me había sentido tan competitivo con esta moto, pero cometí un error estúpido”, declaró Rossi, al que se le vió muy decepcionado por cómo concluyó la jornada. Aunque no todo ha sido negativo, el de Tavullia decía estar muy contento por el ritmo demostrado en estos días.

La caída llegó en la curva 11 del trazado francés, en el momento en que intentaba llegar a Viñales para arrebatarle la posición. Justo después perdió el tren trasero de su M1, que le llevó a terminar la carrera antes de tiempo. Pero, aún así, Rossi declaró que el error desencadenante de este fatal final se dió en la curva 6, momento en que el piloto no consiguió frenar a tiempo su Yamaha. Il Dottore se fue largo y permitió que Maverick Viñales recuperara la primera posición.

"Mi ritmo fue muy alto en todo momento, pero hice un fallo en la curva seis y Maverick me adelantó. La caída posterior fue consecuencia de lo primero. Sobre el accidente, miramos todos los datos y no sé qué pasó. Con estas gomas eres consciente de que tienes que ir con mucho cuidado con el neumático delantero, pero es que perdí el trasero”, explicaba el italiano a la prensa.

A pesar perder el liderazgo, Valentino declaró que no se arrepentía de intentar luchar por la victoria: “Cuando te sientes fuerte para luchar por ganar hay que intentarlo, porque si no, no estás en paz contigo mismo”. Ahora se marcha de Le Mans en tercera posición de la clasificación general, justo por detrás Viñales y Pedrosa, a casi una carrera de lo mas alto. Veremos si la próxima cita del campeonato, en Mugello, nos deja otro líder diferente.