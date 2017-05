Andrea Dovizioso: "La cuarta plaza de Le Mans no es real"

Google Plus

Se podría considerar que con el cuarto puesto logrado por Andrea Dovizioso en el GP de Le Mans, el fin de semana estaría más que salvado para el equipo Ducati, pero nada más lejos de la realidad.

Nada más acabar el Gran Premio de Francia, Dovizioso insistió en que la Desmosedici GP 17 se encuentra, ahora mismo, lejos de cumplir los objetivos que se marcó al comienzo de la temporada la escudería italiana. Eso sí, cabe destacar que el piloto italiano ha moderado bastante su discurso de aquel que dio en el GP de Austin, donde afirmó que Ducati debía replantearse su futuro en MotoGP a corto y medio plazo.

Con lo que tuvo en su mano, Andrea fue capaz de acabar en una meritoria cuarta plaza a 11 segundos del vencedor del Gran Premio, Maverick Viñales. El piloto de Forli, acabó mermado el Gran Premio debido al sobreesfuerzo que realizó en las primeras vueltas y finalizó sin apenas fuerza en los antebrazos.

“La cuarta posición no es real, porque delante nuestra se produjeron varias caídas, así que no podemos estar contentos por la velocidad que hemos demostrado ya que, en condiciones normales, sin las caídas de Marc Márquez y Valentino Rossi, probablemente habría terminado el sexto" explicó Dovizioso.

“A partir de mitad de carrera tuve que reducir un poco porque me quedé sin fuerzas en los antebrazos. No es un problema físico, simplemente una consecuencia de querer rodar a una velocidad que aún no tenemos”, relató Desmodovi, que en los primeros diez giros se mantuvo a menos de tres segundos de la cabeza, antes de sucumbir al agarrotamiento: “Yo rodaba más allá del 100% y los de delante al 95%, y por eso lo terminé acusando”.

Andrea acabó más que satisfecho con la cuarta posición, más si cabe, sabiendo que su compañero de box, el español Jorge Lorenzo no pudo pasar de la 6º posición, quedando a más de 13 segundos del piloto italiano.

Preguntado también por el podio de su compañero en el pasado GP de España, no dudó en alabar a Lorenzo, pero también explicó que no siempre se va a adaptar tan bien a la Desmosedici.

“En Jerez, Lorenzo pilotó divinamente como ya lo había hecho otras veces. Cuando él conduce tan bien, independientemente de la moto que lleve es normal que logre un gran resultado. Pero no me sorprende que aquí haya sufrido como en las otras carreras porque conozco las limitaciones de nuestra moto”, zanjó Dovizioso.

Este martes y miércoles llevará a cabo un test en el circuito de Montmeló, junto con los probadores de su equipo, Michelle Pirro y Casey Stoner, y con su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, y otros integrantes de la parrilla, con la misión de seguir evolucionando su moto.