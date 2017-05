Entrevista. Ernest Riveras: “Me gusta vivir y narrar acontecimientos que marcan la vida de mucha gente”

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Ernest Riveras (Barcelona, 1964) es un periodista deportivo de Movistar Plus. Actualmente es narrador del Mundial de MotoGP. Previamente estuvo 26 años en TVE en los que llegó a narrar más de 25 modalidades deportivas, entre las cuales destacan el ciclismo, el motociclismo y seis JJ.OO. Hace balance de su trayectoria y repasa los momentos clave que han marcado su carrera profesional.

PREGUNTA: ¿Por qué se decantó por el Periodismo?

RESPUESTA: Inicialmente no fue vocacional. Lo vivía mucho en casa, ya que mi padre trabajaba en la radio y mi madre también. Al principio no le tenía mucha simpatía. En un futuro me di cuenta de que tenía unas ciertas habilidades, y todo aquello que veía de manera negativa lo vi como que de alguna manera estaba destinado para mí.

P: ¿De qué modalidad quería ser periodista antes de ser profesional?

R: De deportes. En el momento que tomé la decisión de dedicarme al periodismo fue por los deportes. Con lo que me gustaba el baloncesto en aquel momento me di cuenta de que sería un auténtico placer poder dedicarme a eso de manera profesional. Nunca me planteé dedicarme a otra especialidad de periodismo que no fuera el deportivo.

P: Empezó en la radio en 1985 antes de entrar a la televisión. ¿Qué le aporta cada medio?

R: La radio es un medio familiar. Crecí en la radio con mis padres, que eran locutores. Mi padre además era director de programas radio. Para mí eso fue natural. Me aportó la oportunidad de entrar a trabajar en un medio de comunicación. En mi vida, a pesar de ser el camino por el que empecé, es casi lo que menos he hecho. El resto, que han sido más de 20 años, han sido en televisión y he colaborado con muchos medios escritos. Por lo tanto, la radio me abrió el camino y la televisión me dio la oportunidad de crecer, aprender, y darme a conocer como la persona profesional que me he formado.

"Tener la oportunidad de ser la persona que lo comente, estar al lado de deportistas que son la crema del deporte mundial y comentar sus éxitos me parece un auténtico privilegio"

P: En 1988 comenzó su andadura en televisión en TVE con el programa deportivo Estadio 2. ¿Cómo afrontó el cambio de medio?

R: Fue un salto muy grande. Yo trabajaba en la radio Cadena 13, que era una radio absolutamente deportiva. En ella teníamos hueco para tratar a fondo diferentes deportes más allá del fútbol, lo cual ahora es impensable. De repente me llegó la oportunidad mediante unas pruebas. Me presenté un año y no me cogieron, pero las volví a hacer el año siguiente y ahí ya si que me contrataron. Para mí fue un mundo diferente. Tuve la oportunidad de trabajar con profesionales que me ayudaron mucho a crecer de golpe. Y eso que en la radio trabajé con quien pienso que es el maestro del periodismo, Álex Botines. Me hizo aprender mucho en menos de dos años, como si hubiesen sido cinco años de universidad y 10 de profesión.

P: ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de su trabajo?

R: Lo que más me gusta es poder vivir y narrar acontecimientos que marcan la vida de mucha gente. Hay gente que vive por el deporte, en este caso por las motos. Tener la oportunidad de ser la persona que lo comente, estar al lado de deportistas que son la crema del deporte mundial y comentar sus éxitos me parece un auténtico privilegio. Lo que menos me gusta es la cantidad de gasto personal que esto significa, pero lo compensa con creces el poder participar en este tipo de deportes.

P: ¿Cuál cree que es el punto de inflexión de su trayectoria profesional?

R: Yo siempre he tratado de hacer mi trabajo con muchísimo rigor. Cuando pasé a TVE era como un chico para todo y no era especialista de nada. No tenía un proyecto estable que me permitiera crecer. Estuve muchos años haciendo retransmisiones en Teledeporte. Por lo tanto, el momento de inflexión fue cuando de un día para otro me dicen que voy a comentar MotoGP. Fue mi gran salto para que me conociera el público. En ese momento me empezaron a reconocer por la calle y llevaba ya 20 años en televisión.

P: Después de haber trabajado en más de 25 modalidades deportivas, ¿cuál es su favorita?

R: El rugby es el deporte que más me gusta. He comentado liga, Copa del Rey, Mundial y el entonces llamado Cinco Naciones. Me ha permitido conocer a gente que son unos auténticos fuera de serie. Todos y cada uno de los jugadores de todos los equipos que he conocido. También debo decir que para mí MotoGP es muy importante, al igual que lo fue el ciclismo. He estado 10 años haciendo La Vuelta a España montado en una moto. Eso es la pera. También soy muy feliz de haber podido comentar los JJ.OO, que para mí son lo más.

"Fue una casualidad. Recuerdo seguir el campeonato de 2006 con mucho interés y nunca pensaba que al año siguiente lo comentaría yo"

P: ¿Hay algún evento deportivo que le llame la atención y le quede por cubrir?

R: No. He comentado casi todos los deportes habidos y por haber. Es más, en ciertos momentos he sido bastante pionero. Por ejemplo, cuando se empezó a emitir el voley playa en el año 96 en los JJ.OO de Atlanta los comenté yo. El mountain bike y el triatlón, que comenzaron en el 2000, también los comenté yo. Fútbol no he comentado prácticamente. Sólo he narrado un partido, pero tampoco me llama mucho la atención. Los deportes de invierno son los únicos con los que no he tenido relación, me hubiese gustado pero tampoco me he especializado nunca en ello. Siento que he comentado todo lo que tenía que comentar y me siento muy afortunado por ello.

P: Ha narrado eventos importantes como los JJ.OO, carreras de ciclismo y el campeonato de MotoGP. ¿Qué destacaría positiva y negativamente de cada una de estas modalidades?

R: La única parte negativa que podría señalar es el coste personal, estar lejos de la familia. Vivir esos eventos y poder comentar a la gente esos momentos históricos para el deporte español sólo tienen de malo que no estás en casa. Todo no se puede tener, para hacer esto hay que viajar. Hay que informar de lo que se conoce de primera mano y para ello hay que estar ahí. Del ciclismo podría apuntar las caídas que sufres al ir en moto. Me he roto costillas y me he hecho daño, pero como deporte no tiene nada malo.

P: Empezó a narrar motociclismo tras más de 20 años como profesional en televisión. ¿Cómo se fraguó su introducción al motor?

R: Fue una casualidad. Yo era un seguidor de MotoGP al igual que de muchos deportes. Recuerdo seguir el campeonato de 2006 con mucho interés y nunca pensaba que al año siguiente lo comentaría yo. Quedaron plazas vacantes, y al igual que hicieron con otros deportes, me lo quisieron asignar. Me preguntaron en enero si podía comentar el Mundial y en febrero comenzaban los test IRTA, por lo que tuve menos de 40 días para prepararme.

P: Fue la cara reconocida que se encargaba de narrar las carreras en abierto hace años. ¿Qué futuro le depara a la retransmisión gratuita de eventos deportivos en la televisión pública?

R: Poca vida por lo visto. La televisión pública es una empresa que está recortando en todo y España es un país en crisis que no puede dedicar los fondos a lo que piden estos campeonatos para su emisión en abierto. No existe el dinero para pagar eso, por lo que el producto se va a la televisión privada. Se ha demostrado en F1 y en MotoGP. Necesitaron meter tanta publicidad para justificar la inversión que el producto se acababa perturbando. Es inviable. Alguien lo tiene que pagar, porque las organizaciones como Dorna, UEFA o FOM no bajan un real el precio de sus campeonatos. Al no poder hacerlo ni la televisión pública con los fondos ni la privada por la publicidad, sólo queda que lo pague el ciudadano, y a cambio lo que hay que dar es un gran producto.

"Creo que MotoGP se va a decidir en Valencia. Va a ser un año muy muy chulo"

P: Estaba narrando las carreras de los trágicos accidentes que se llevaron a Marco Simoncelli y Shoya Tomizawa o los entrenamientos libres en los que falleció Luis Salom. ¿Cómo se comunica a la audiencia una situación que deja sin palabras?

R: Es muy difícil. En esos momentos, visto con perspectiva, me he alegrado de haberme construido bien como periodista. Son los momentos que te ponen a prueba como persona y periodista. Los sentimientos los tienes, pero si el acontecimiento continúa, tú debes seguir con él. Tuve la sensación de lucidez, de tener claro qué decir y eso me salió innato. Me enorgullece de mí mismo a nivel profesional, porque eran momentos muy difíciles. Ya me dirás qué sentido tiene continuar hablando de vueltas rápidas o récords de pista cuando un piloto ha fallecido, pero debes continuar y comentar la carrera.

P: Hace tres años abandonó TVE después de 26 años para liderar el proyecto de Movistar Plus en la sección de motor. ¿Tiene algún proyecto de futuro en la cabeza?

R: Ahora mismo no. Estoy muy centrado en este proyecto. En su momento vine a Telefónica para liderar varios proyectos, no sólo el de MotoGP, sino también el de F1. A partir de la fusión con la compra de Canal+ mi perfil ha quedado enfocado únicamente a las motos. Estoy muy centrado en hacer el mejor canal posible, en hacer muy bien los directos, preparar buenos contenidos de invierno que no hay carreras ni tienes acceso a los pilotos… Ese es mi proyecto, hacer un gran producto y seguir creciendo.

P: Una anécdota profesional.

R: Tengo muchísimas. Una que me hace gracia es una que me pasó retransmitiendo un partido de rugby. Iba a comentar el partido con mi jefe. Cuando le fui a dar paso se me olvidó el nombre. Estuve alargando la frase metiendo subordinadas mientras daba vueltas a mi cabeza intentando recordar su nombre. Él se dio cuenta de que no le daba paso y entró saludándome. En ese momento me salió el nombre y respiré tranquilo. Era Julio Bernárdez, jefe de deportes de TVE. El partido era Barbarian contra Nueva Zelanda en Twickenham en el año 90. Era de mis primeras transmisiones y yo en ese momento pensaba que me iban a despedir.

P: ¿Un pronóstico para 2017 en MotoGP?

R: Creo que la categoría pequeña la va a ganar un español. Mir es el que está mejor colocado. Martín, Canet, Ramírez y Guevara estarán delante y nos van a hacer disfrutar mucho. Fenati creo que también estará delante. En Moto2 creo que Morbidelli va a ser bastante intocable, aunque espero que Álex Márquez esté ahí poniéndoselo muy difícil. MotoGP creo que se decidirá en la última carrera de Valencia. Creo que va a ser un año muy muy chulo.