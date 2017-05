Los pilotos del Ducati Team finalizan su test privado en Barcelona

Google Plus

Foto: Ducati Team

Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, ambos pilotos del Ducati Team, han estado a comienzos de esta semana en el Circuito de Barcelona – Catalunya, preparándose para la próxima cita mundialista. El Gran Premio de Catalunya son los próximos 9, 10 y 11 de junio.

Junto a ellos, también han estado los pilotos probadores Casey Stoner y Michele Pirrlo. El australiano se ha encargado de seguir con el desarrollo de la Desmosedici GP 2017 durante el primer día. Los dos siguientes, es decir martes y miércoles, ha sido el italiano el que ha seguido con esta función.

Foto: Ducati Team

Tanto Lorenzo, como Dovizioso han acabado el test contentos y satisfechos por el trabajo realizado. “Hemos acumulado muchas vueltas con estos días de test. En este trazado, otros años nos ha costado mucho y era muy importante venir ahora, con tanto calor, porque serán condiciones parecidas a las que nos encontraremos en la carrera”, ha comentado el italiano.

Lorenzo ha llegado a completar 146 vueltas con un mejor tiempo de 1:43.998: “En dos días he dado casi 150 vueltas, he acumulado muchos kilómetros y nos llevamos cosas positivas. Además, he conseguido ser la primera Ducati los dos días”. “En líneas generales somos competitivos en todos los sectores, pero todavía perdemos algunas décimas en el último sector con la nueva chicane y tendremos que mejorarlo de cara la carrera”, ha añadido sobre el nuevo trazado del Circuito de Montmeló.

Foto: Ducati Team

Dovizioso también se ha mencionado acerca de este tema. El italiano defiende que, aunque no sea muy atractivo, “es más seguro”. El de Forlimpopoli ha conseguido un mejor tiempo de 1:45.067 en sus 123 vueltas completadas.

Ambos pilotos han comentado sus sensaciones con el neumático delantero que les ha llevado Michelin. Para el italiano, el test ha sido necesario para probarlos: “Ha sido importante venir para entender cómo se desgasta el neumático delantero. Michelin ha traído varios neumáticos para probar y hemos encontrado alguna solución buena”.

Por su parte, Lorenzo considera que, a pesar de que la empresa proveedora haya hecho un gran trabajo, todavía queda encontrar una solución para el neumático trasero.