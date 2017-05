Andrea Dovizioso: "No somos competitivos de un modo regular"

Dovizioso en Montmeló/ Foto: Twitter Ducati

Andrea Dovizioso completó esta semana dos jornadas de pruebas en el circuito de Montmeló. Un trazado donde la fábrica italiana no ha conseguido grandes resultados a lo largo de los años. Su último podio en esta cita del mundial fue en 2010, todavía con Casey Stoner en el equipo. El propio piloto ha explicado que “Barcelona es una pista complicada para nosotros, por eso es importante probar aquí y sacar conclusiones. Mi vuelta rápida no ha sido muy buena, pero con el ritmo de carrera estoy bastante contento”.

Lo principal para estos dos días ha sido conseguir datos e información para Michelin de cara al Gran Premio de Cataluña que se celebrará del 9 al 11 de junio. Se ha probado otra vez el nuevo neumático que aparecerá a partir de Mugello, ese que ha provocado un enfrentamiento en el paddock. Entre esos pilotos se encuentra su compañero, Jorge Lorenzo.

“Ha sido importante trabajar en el neumático delantero porque se gasta bastante. Michelin trajo varios modelos. Es fundamental para ellos tener esta información. La entrada y la mitad de curva en Barcelona siempre es complicada, especialmente cuando el neumático trasero pierde agarre después de tres vueltas”, declaró el italiano.

Aun así, Dovi sigue insistiendo en la poca diferencia entre los neumáticos que se han utilizado hasta el momento y los de la carcasa más dura. “Cuando he probado el neumático en Jerez o Valencia no he notado una diferencia importante y creo que no había que cambiar. Para mí todos los que he probado eran similares al anterior”, añadía.

Le preguntaron también acerca de ese carenado que Ducati sacó en la pretemporada. Desde entonces, no se ha vuelto a ver y tampoco lo han vuelto a probar en estas dos jornadas disputadas en Barcelona. Andrea Dovizioso explicó que su equipo estaba trabajando mucho en la aerodinámica, pero no cree que vuelva al carenado que probaron, "pero nunca digas nunca”.

¿Opciones de título?

“Estamos en una situación que no somos competitivos de un modo regular. Podemos pelear en momentos puntuales, pero no para luchar por el campeonato. Podemos ganar alguna carrera como el año pasado. No hemos sido capaces de solucionar los problemas que nos hacían perder tiempo”. Sin pelos en la lengua hablaba el piloto italiano sobre la difícil situación que vive el box de Ducati esta temporada. Cuando parece que vuelven a resurgir, la oscuridad se siembra de nuevo en sus garajes.

En podio de Lorenzo en Jerez dio algo de esperanza a la fábrica, aunque en Le Mans, las dudas volvieron a salir. “Jorge está trabajando mucho y se va acercando poco a poco. Depende un poco de la pista, si se encuentra mejor o peor”, añadía Dovizioso sobre su compañero. Pese a esto, Andrea sigue insistiendo en lo limitados que se ven con la moto y, mientras no se arreglen los problemas claves, no podrán luchar por el campeonato.