Jorge Lorenzo: "Ha ido mal todo el fin de semana"

Fotografía: Marc González - VAVEL

El pasado fin de semana, Jorge Lorenzo finalizó uno de sus peores fines de semana en la categoría reina. El Viernes ya empezaba mal para el 99 finalizando decimocuarto en los entrenamientos libres rodando en condiciones de seco, lo que preocupaba al piloto balear de cara al sábado, pero la lluvia apareció, y ese fue uno de los factores principales por el cual el piloto de Ducati tuvo que pasar por la Q1 sin conseguir clasificarse para la Q2, finalmente Lorenzo quedaba en la posición veintiuno, una de las peores posiciones para Jorge, esta sería su posición en parrilla para la carrera del domingo día 25.

Fue una carrera muy complicada para Jorge Lorenzo que salía desde la séptima fila de parrilla, tras haber logrado batir a nueve pilotos los problemas para el balear volvían a aparecer cuando empezaban a caer las primeras gotas en pista. Lorenzo empezó a perder varias posiciones y optaba como otros pilotos a entrar a box para cambiar su moto, al sacar bandera de lluvia. Todos los pilotos que decidían entrar a box tomaron una decisión muy arriesgada, pero que en caso de una lluvia más intensa hubieran salido bien parados de esa jugada, cosa que por desgracia para ellos no fue así. Lorenzo declaraba que: “Ha ido mal todo el fin de semana. Era complicado salir tan atrás sin tiempo para adaptarme al circuito y poner a punto la moto para ir rápido en seco, pero es lo que había. En cierta forma la moto iba un poco mejor con algún cambio que hemos hecho para la carrera. En lugar de siete décimas perdía cuatro. Nos ha faltado ese medio segundo que nos falta en casi todos los circuitos”, afirmaba el mallorquín.

Finalmente Lorenzo conseguía entrar en los puntos al finalizar la carrera decimoquinto, aún haber sido doblado en la última vuelta por los pilotos de cabeza de carrera. Jorge Lorenzo zanjaba el tema del doblado en carrera: “Ha sido por una razón circunstancial. Antes de entrar a cambiar de moto estaba a unos 12 segundos. Habría terminado a menos de 20. He parado al box y he perdido 40". Eso, más las gotas en pista han provocado que me doblasen”, comentaba el piloto.

Jorge Lorenzo tendrá que hacer borrón y cuenta nueva para este fin de semana, ya que se disputa la carrera de Sachsenring , pero el piloto balear tiene que afrontarla con mentalidad positiva, él mismo sabe que esta carrera de Assen tan solo ha sido un paréntesis en lo que lleva de temporada. “Yo diría que esta carrera es un paréntesis negativo dentro de la buena evolución que traíamos. Los resultados demuestran que se pueden hacer podios y ganar, pero evidentemente tengo que sentirme cómodo con la moto”, zanjaba Lorenzo.