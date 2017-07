Otro récord para Valentino Rossi

Google Plus

Fotografía: Marc González - VAVEL

Valentino Rossi tras su victoria el pasado fin de semana en el GP de Assen, se ha convertido en el piloto con más edad en ganar una carrera de MotoGP, una victoria que le ha sabido ha gloria al piloto italiano, ya que no ganaba desde la temporada pasada en el Circuit de Catalunya, Rossi suma ya 115 victorias a sus espaldas. Con este nuevo récord de Rossi, hablamos de la nueva categoría de MotoGP, ya que los récords de 500cc están bastante lejos de ser batidos. En 500cc encontramos en lo más alto a Fergus Anderson que con 44 años y 237 días vencía en Montmeló en el año 1953.

Rossi conseguía la victoria numero diez en “La Catedral del motor”, siendo los siguientes, los años en los que Valentino se subía a lo más alto del podio de Assen:

1ª Victoria: 1997, Nastro Azzurro Aprilia en 125cc

Fotografía: Lucas ADSC - VAVEL

2ª Victoria: 1998, Nastro Azzurro Aprilia en 250cc

3ª Victoria: 2002, Repsol Honda en MotoGP

4ª Victoria: 2004, Gauloises Yamaha en MotoGP

5ª Victoria: 2005, Gauloises Yamaha en MotoGP

6ª Victoria: 2007, Fiat Yamaha en MotoGP

7ª Victoria: 2009, Fiat Yamaha en MotoGP

8ª Victoria: 2013, Yamaha Factory Racing en MotoGP

9ª Victoria: 2015, Movistar Yamaha en MotoGP

10ª Victoria: 2017, Movistar Yamaha en MotoGP

Gracias a la victoria del pasado fin de semana Valentino se siente muy motivado para seguir luchando lo que queda de temporada: "Después de una victoria el pasado cuenta poco, cuenta el presente y he descubierto durante los años que la razón por la que corro es por lo que experimento después de una victoria durante cinco o seis horas, y en la hora y media que me toca estar aquí con los periodistas para hacer entrevistas", decía Rossi. Pero al mismo tiempo reconocía que: "Ha sido dura, porque llevaba un año sin ganar, y no digo que tuviera presión pero sí que es más bonito cuando vuelves a ganar".

“The Doctor” también ha querido dar su opinión sobre la temporada, ya que el campeonato está mas ajustado que nunca, y es uno de los años donde se observan a varios pilotos luchando para conseguir llevarse el título de campeón del Mundo de Motogp 2017.

"Es increíble, no recuerdo un campeonato tan abierto como este. Quizás cuando peleé con Stoner y Lorenzo, que éramos dos Yamaha y una Ducati, pero es que ahora hay una Ducati, dos Yamaha y una Honda", comentaba Rossi.