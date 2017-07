Blog 'Zona GP': Un mundial al rojo vivo

Google Plus

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

¡Bienvenidos a Zona GP! Damos el pistoletazo de salida a una nueva sección en VAVEL. Tras cada Gran Premio iremos analizando y comentando con vosotros todo lo que suceda en las diferentes citas del Mundial de Motociclismo. Esta vez comenzamos con Assen y el Gran Premio de Holanda que, a pesar de unas carreras con condiciones climatológicas adversas, nos ha dejado muy buen sabor de boca.

Las tres carreras del pasado domingo fueron emocionantes, pero hacía tiempo que no disfrutábamos tanto de la categoría reina. Y es que la lucha reinó de principio a fin durante toda la carrera. Nos quedamos con ganas de más pero, por suerte, este fin de semana llega Sachsenring con el Gran Premio de Alemania y el ecuador de la competición.

Sin duda alguna, uno de los hechos más sorprendentes del pasado fin de semana fue el cambio de liderazgo en el mundial. Llevamos tres líderes diferentes en sólo ocho carreras que hemos vivido ya de la temporada. Esta vez es Andrea Dovizioso quien encabeza lo más alto de la tabla clasificatoria después de dos victorias (Mugello y Montmeló) y el quinto puesto en Holanda. El piloto italiano se coloca con 115 puntos como primer clasificado, dando el liderazgo a Ducati que se situaba en lo más alto desde tiempos de Casey Stoner.

Yamaha también ha sido el foco de todas las miradas durante el fin de semana. Por un lado, Valentino Rossi ha demostrado un ritmo muy positivo durante todas las jornadas de la cita, saliendo desde cuarta posición y llevándose una carrera increíblemente luchada hasta al final, pero no libre de polémicas con Zarco. Con sus 38 años, es el piloto más veterano en llevarse una victoria en la categoría de MotoGP, un logro que no saboreaba desde el Gran Premio Monster Energy de Catalunya de la temporada pasada.

Por el otro lado tenemos la difícil situación que está viviendo Maverick Viñales. La peor desde que comenzó su aventura en Yamaha. Las cosas no fueron para nada bien en Montmeló, pero en Assen tampoco mejoraron. La sesión clasificatoria fue un desastre y el domingo, con un segundo cero, hizo que el español mirara con enfado como perdía el liderazgo. Ahora se encuentra a cuatro puntos con todas las opciones a recuperar su posición.

Para Marc Márquez fue un fin de semana positivo. Se fue contento ya que habían conseguido ser competitivos en un circuito en el que las Honda no se acaba de adaptar y con 16 puntos más que le mantienen vivo en la lucha por la corona. Pero no es suficiente. El de Cervera quiere más y no está satisfecho con el rendimiento de su moto, pidiéndole a HRC una mejoría.