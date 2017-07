Andrea Dovizioso: "Nunca había pensado estar así a estas alturas del Mundial" | FOTO: Marc González VAVEL

Llega la última carrera antes del parón veraniego, y lo hace con Andrea Dovizioso liderando la categoría reina. El piloto de Ducati ha mantenido durante toda la primera mitad de temporada una regularidad en los puestos de cabeza que pocos esperaban a principios de años. El italiano ya ha subido en tres ocasiones al podio, dos de ellas con victoria incluida (en Mugello y Catalunya). Esta línea regular, sin cometer grandes fallos (solo tuvo un cero en la carrera de Argentina) le ha llevado a lo más alto de la tabla, postulándose como un firme candidato al título.

Tras doce temporadas en Moto GP, es la primera vez que Dovizioso llega en condición de líder a un gran premio. Por este motivo, el italiano confiesa que “nunca habría pensado estar así a estas alturas del Mundial”. Se podría pensar que esta situación ha sido provocada por los errores del resto de los pilotos y por el papel que este año están jugando los neumáticos, pero nada más lejos de la realidad. El de Forlimpopoli ha llegado a liderar el mundial por méritos propios. “Hay que estar tranquilo y trabajar bien. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Es la realidad, no son resultados logrados por errores de otros. Son conquistas, trabajo y mejoras”, afirma.

Ya centrado en la próxima cita, Dovizioso confiesa que Sachsenring es un circuito en el que en el pasado tuvieron algunas dificultades, pero que tras el reasfaltado es toda una incógnita. “Sachsenring es un trazado que en el pasado nos ha creado alguna dificultad, pero ha sido reasfaltado y habrá que descubrir cómo rodamos. Como siempre, debemos valorar el comportamiento de los neumáticos, sobre todo en este caso que nadie ha podido probar con el nuevo asfalto”, ha comentado el de Ducati.

Aunque llegue en condición de líder, Andrea Dovizioso llega al Gran Premio de Alemania con el objetivo de conseguir un buen resultado, sin cambiar su forma de pilotar. “Llegar líder del mundial me da mucha satisfacción, pero no cambiaré mi modo de correr porque, en el pasado, siempre he pilotado pensando en el campeonato, no en una sola carrera. Buscaremos poder trabajar bien en Alemania para intentar conseguir el mejor resultado posible el domingo en carrera”, concluye.