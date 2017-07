Dovizioso sigue firme en su forma de conducción

Foto: Marc González | VAVEL

Dovizioso viene pisando fuerte, viene con un estado de forma espectacular: dos victorias consecutivas en Mugello y Montmeló, un cuarto puesto en Le Mans y una quinta posición muy sufrida en Holanda. El italiano se convirtió en el primer piloto de Ducati que está al frente del Mundial desde que, en 2009, lo fuera Stoner. Ahora llega un circuito en el que Ducati no se encuentra cómodo: Alemania. Tanto es así, que sólo han logrado una victoria: la de Stoner en 2008. Quizás, las cosas se igualen un poco con el reasfaltado de Sachsenring, en el que nadie ha podido probar su moto y su estilo de conducción de cara a la carrera de la presente temporada.

"Sachsenring nos creó algunos problemas en el pasado ,pero acaba de ser reasfaltado y eso será nuevo para todos. En cualquier caso, será muy importante atender al comportamiento de los neumáticos, especialmente si tenemos en cuenta que nadie ha podido probar aquí” han sido las últimas palabras de Dovizioso de cara al próximo Gran Premio.

Ha podido añadir que le satisface mucho llegar líder del Mundial, pero que no cambiará su forma de correr. "Nunca he corrido teniendo en cuenta los resultados individuales, sino que siempre he prestado atención al campeonato”, ha añadido el piloto italiano.

Al término de la carrera en Assen, el de Ducati afirmó saber que el de Holanda y Alemania iban a ser dos trazados difíciles para su equipo por las características de las motos. Aún así, el buen rendimiento en Assen le hace cambiar su punto de vista para la próxima parada y el resto del campeonato que para él "está completamente abierto". No se ha mojado en cuanto ha elegir un campeón a final de temporada pues "con tantas carreras como quedan es impredecible".