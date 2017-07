Maverick Viñales: "El nuevo chasis no me funciona igual que a Rossi"

Fotografía: Marc González - VAVEL

Maverick Viñales llega al Gran Premio de Sachsenring con ganas de quitarse el mal sabor de boca antes del parón veraniego tras su segundo cero en esta temporada, además de perder el liderato del campeonato. Aunque Viñales empezaba el año muy contento con su Yamaha, con el tiempo empezó a tener problemas con los neumáticos, sin embargo, este aún no esta solucionado del todo, pero lo que ahora le preocupa al piloto catalán es el nuevo chasis de su moto, problema que no sufre su compañero de equipo Valentino Rossi: “El nuevo chasis no me funciona igual que a Rossi”, comentaba Viñales.

Maverick sigue usando el nuevo chasis, pero no cree plenamente en que pronto aparecerá una mejora: “Realmente no sé si va mejor o no, esa es la conclusión que saqué en Assen. En Montmeló sí estaba convencido de ello al cien por cien, pero aquí no hemos tenido tiempo de probarlo bien. De todas maneras es el chasis que tenemos ahora, así que hay que sacarle todo lo que podamos”, decía Maverick. El piloto de Yamaha también está preocupado por las dificultades que tiene en pista en condiciones de mojado: “Ir en mojado es a base de sensaciones, en Assen hicimos una sesión en mojado y acabé segundo o tercero, creo que es un problema de puesta a punto, no acabo de encontrar el correcto, hay que trabajar duro y encontrarlo”, comentaba el 25.

Aunque este pueda ser uno de los circuitos más complicados de toda la temporada, Viñales está preparado para afrontarlo: “Sachsenring es un circuito muy exigente pero yo me siento en una buena condición física. Hay que intentar ser fuertes en todas las situaciones. Es muy importante dar nuestro máximo. Cuando la moto funciona estamos delante para intentar ganar carreras”. Pero el piloto de Rosas tiene muy claras las cosas en caso de que el Domingo apareciera la lluvia: “Vengo de dos temporadas en las que en agua he perdido mucha confianza y poco a poco tengo que recuperarla. Hemos mejorado últimamente con lluvia y eso aquí será importante porque en principio el domingo lloverá”, comentaba Mack.

Referente al tema de los neumáticos, Viñales esta contento con la decisión de Michelin para los neumáticos en seco que han traído para el Gran Premio de Alemania: “Han funcionado bastante bien, podemos hacer un buen ritmo incluso con el más duro de todos, así que acepta bien las gomas la moto”, zanjaba Maverick Viñales.