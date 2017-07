Jorge Lorenzo podría no pasar el corte de la Q2 de nuevo

Jorge Lorenzo | Vavel España

Parece ser que las sensaciones en el box de Jorge Lorenzo son muy diferentes que las de su compañero Andrea Dovizioso, y es que el mallorquín tendría que enfrentarse a la Q1 de nuevo en el hipotético caso de que la lluvia hiciera acto de presencia en la última tanda de entrenamientos que compone la combinada y forma las sesiones de clasificación.

Aunque el español ha afirmado que en agua se siente mejor que en seco, los resultados no llegan, dejándolo en duodécimo lugar en la combinada del viernes: "No hay que hacer mucho caso a la clasificación. La verdad es que en agua me he encontrado bastante bien y era de los más rápidos". Respecto a su posición retrasada en la tabla comentaba que había salido con discos de carbono, pero al ver que éstos no terminaban de calentar, ha vuelto al box para cambiarlos por los de acero a diez minutos del final. "Me han faltado unas cuantas vueltas para poder ir más rápido y poder adelantar posiciones".

No solo Lorenzo ha tenido problemas con la falta de agarre delantero, sino que su compañero Dovizioso tampoco encuentra confianza en el tren delantero. "En general me estoy centrando en comprender la moto que puedo hacer aquí para sacarle el máximo rendimiento, porque requiere un estilo de pilotaje que de momento no es el que estoy utilizando, pero cada vez estoy más cerca", explicaba el mallorquín afrontando la novena cita del campeonato.

"Cada vez me veo pilotando más natural sobre la moto, pero no acabo de ir cómodo. A mí me gusta tener estabilidad en muchas partes del circuito y por eso sufro más. Por mi estilo de pilotaje descargo un poco de delante y eso no ayuda, sino que incrementa el problema. Por eso estoy intentando cambiar esa posición sobre la moto, utilizar el freno de atrás para bajar la moto y en eso estoy. Tengo que hacer las mil y una para intentar sacar el máximo rendimiento con la moto que tenemos".

Al llegar al circuito germano de Sachsenring, había una incógnita en el aire ya que el circuito había sido reasfaltado y debido a la agenda ocupada del mismo por diferentes eventos, no se había podido probar con los ya famosos Michelin. La sorpresa ha estado en que, aún en mojado, ofrecen un gran agarre y los pilotos han podido ir rápido. "Bien, muy positivo. El asfalto se seca con mucha rapidez y el agarre es muy bueno, tanto en seco como en mojado", comentó Jorge sobre el trazado nuevo.