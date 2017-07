Resultados GP de Alemania 2017 de MotoGP

¡Y hasta aquí todo! Territorio alemán, territorio Márquez. ¡Les dejamos con las celebraciones! Día redondo para Honda y Márquez con 8 poles y 8 victorias consecutivas en Alemania. Igualmente para Folger consiguiendo el primer podio de toda su carrera. Y, también, para Pedrosa que consigue otro podio más y ya son 5 en 9 carreras. ¡Enhorabuena a los tres! Sin olvidarnos de otro español que ha hecho un carrerón: Bautista.

El campeonato continúa apretado y la diferencia entre el primero y el cuarto es de 10 puntos... Márquez se coloca primero con 129 puntos. Segundo Viñales con 124 y tercero Dovizioso con 123. Rossi cuarto con 119 puntos. Pedrosa supera los 100 puntos esta temporada y se coloca con 103 en quinta posición.

Márquez, después de conseguir 8 poles y 8 victorias seguidas en Alemania: "Ha sido una carrera muy rápida con un ritmo increíble. Me veía muy bien, muy cómodo. Hubo un momento que Folger me adelantó y por más que apretaba no le podía seguir. En las últimas vueltas he conseguido abrir una brecha que creía no iba a poder seguir Folger y lo ha hecho. Ha hecho una muy buena carrera. Me voy de vacaciones muy contento con la felicidad de ir líder en el Mundial. Estamos haciendo un buen papel en el campeonato. Hay que seguir a la vuelta".

Folger: "No sé ni que decir. Nunca me lo había esperado conseguir un podio en mi casa, en Alemania. Me he visto fuerte sobre todo al abrir el hueco con Pedrosa, que no esperaba para nada. No he podido marca el ritmo en las últimas vueltas por el neumático ya que en las últimas vueltas no quedaba nada. Gracias al equipo y a toda la afición de Alemania. ¡Sois increíble!". ¡Enhorabuena a Folger por ese primer podio en toda su carrera!

Pedrosa: "Creo que teníamos una buena oportunidad. Salí bien con dos vueltas estupendas, pero Marc estuvo apretando desde el principio. Tenía buenas sensaciones sobre todo con el neumático, pero al subir la temperatura del asfalto Folger me adelantó y no pude seguir el ritmo de ambos. Aún así, contento". 5 podios en 9 carreras. Espectacular lo del 26 de Honda.

DATO. Cuando Márquez sale líder del GP de Alemania (en las tres categorías) consigue ganar el Mundial.

Lo demás queda así: Smith (14º), Miller (15º), Kallio (16º), Abraham (17º), Tito Rabat (18º), Loris Baz (19º), Redding (20º) y Rins (21º). Iannone y y Lowes tuvieron caída y abandonaron. Barberá bandera negra, tuvo que abandonar también.

Mal carrera también de Petrucci que salía en segunda posición tras un buen fin de semana y consigue la duodécima plaza... Por detrás Pol Espagaró que tampoco ha hecho una buena carrera y consigue la 13ª posición en el Gran Premio de Alemania.

Dovizioso que venía líder del Mundial queda en ocatava posición y Zarco en novena saliendo en 18ª posición. Crutchlow consigue la décima posición y, por detrás, tenemos a Lorenzo. Mal el balear que no ha encontrado un buen ritmo en todo el fin de semana.

Por detrás encontramos a los españoles: Bautista sexto haciendo un auténtico carrerón. Detrás, Aleix Espargaró.

Octava victoria consecutiva de Márquez en este circuito. Increíble lo del español. Viñales recorta puntos al quedar en cuarta posición y, detrás del español, su compañero de equipo: Valentino Rossi.

30/30. ¡MÁRQUEZ PRIMERO! Final de la carrera. Folger entra en segunda posición y consigue el primer podio de su vida. Tercero Pedrosa. Gran carrera de los dos españoles de Honda.

29/30. Todo igual. El que sale líder de aquí gana el Mundial... Márquez lo ha hecho en las últimas cinco ocasiones...

28/30. Márquez marca la diferencia. Puede ser su quinta victoria consecutiva en este circuito en MotoGP. La octava entre las tres categorías.

27/30. Márquez se va muchísimo de Folger a dos vueltas para el final. 1:21.6 ha hecho Márquez y 1:22.8 hace Folger. Márquez tiene en la palma de la mano la victoria en este circuito, en su circuito. Zarco se coloca en novena posición adelantando a Cruchtlow. Salía el 18º...

26/30. Ningún alemán se había subido al podio del Gran Premio de Alemania. Pedrosa se va a 4 segundos de la cuarta plaza defendida por Viñales. Viñales tiene a 1 segundo a Rossi.

25/30. Excelente carrera de Bautista. Aleix sigue peleando con Dovizioso por la séptima posición.

24/30. Todo igual a cinco vueltas para el final. La lucha entre Folger y Márquez continúa. Iannone se cae cuando luchaba por la 11ª posición con Lorenzo.

23/30. Se va sepaando el segundo grupo de la carrera que se convierte en dos. Se va separando Viñales y Rossi que luchan por la cuarta posición. Y después tenemos el siguiente grupo por la sexta posición defendida por Bautista y perseguido por Dovi. Pedrosa parece afianzarse en la tercera posición. Márquez y Folger se escapan cerca de 8 segundos.

22/30. ¡BAUTISTA ADELANTA A DOVIZIOSO! El español se coloca en sexta posición y ahora va a ir a atacar a Rossi y va a ir a por la quinta posición.

21/30. Parecía que Márquez se iba pero Folger sigue recortándole al español.

21/30. Maverick aprieta y se escapa de Rossi y Dovi. Cuidado con Bautista que se acerca a la sexta plaza de Dovizioso...

20/30. Atencióna Zarco que se coloca en décima posición. Que carrerón del francés que salía en 18ª posición... Lorenzo 11º.

19/30. Se va yendo poco a poco Márquez y se marcha a 5 décimas. Viñales adelanta a Rossi y se coloca en cuarta posición. Las dos Yamaha que salían muy detrás peleando por la cuarta plaza.

19/30. Viñales adelanta a Dovizioso y se coloca en quinta posición. Está muy cerquita de su compañero Rossi.

18/30. Primer grupo de Márquez y Folger marcando tiempos. Se escapan de Pedrosa. Segundo grupo con Rossi en cuarta posición, Dovi en quinta y Viñales en sexta. Detrás de estos Bautista, Aleix y Cruchtlow.

17/30. Petrucci pasa de la segunda posición a la décima. Mal el italiano. Zarco en 12ª posición había salido 18ª.

16/30. Viñales vuela en Alemania y está muy cerca de Dovizioso. Bautista consigue la séptima posición de la carrera y adelanta a Aleix. Lorenzo 11ª.

16/30. Pedrosa está a más de 4 segundos y medio de la cabeza de carrera: Márquez y Folger.

15/30. ¡ATENCIÓN A BAUTISTA! Se coloca en octava posición muy cerquita de Aleix saliendo desde la 12ª posición.

14/30. ¡Cuidado con Viñales! Se coloca en sexta posición adelantando a Aleix y Petrucci. Tiene a Dovi y Rossi delante y los tiene cerca. Va a atacar para conseguir la cuarta plaza.

13/30. Sam Lowes se cae. Aleix baja a séptima posición. Tenemos: Márquez, Folger, Pedrosa, Rossi, Dovi, Petrucci, Viñales y Aleix.

12/30. Aleix se coloca sexto y adelata a Petrucci. Ahora mismo tenemos a Márquez como líder con 129 puntos. Dovizioso estaría segundo con 126. Tendríamos cambio de líder.

11/30. Maverick adelanta a Lorenzo y se coloca en ocatava posición. ¡Que grupo tenemos entre la cuarta y séptima posición! Tenemos a Rossi, Dovi, Aleix y Petrucci. Todos muy juntitos con esas cuatro plazas defendidas con uñas y dientes.

10/30. ¡Adelanta Márquez a Folger! ¡AQUÍ VA A ESTAR LA CARRERA! ¡Qué bonita batalla entre ambos!

09/30. Rossi se coloca en cuarta posición. Márquez y Folger se escapan de la tercera posición defendida por Pedrosa.

08/30. Bandera negra para Barberá. Descalificado. No ha entrado al pit lane.

07/30. Paso por línea de meta: Folger, Márquez, Pedrosa; Petrucci, Rossi, Dovizioso; Aleix, Lorenzo, Cruchtlow. Viñales décimo cierra el TOP10.

07/30. Dovizioso adelanta a Lorenzo. Dovi sexta posición y Lorenzo a la séptima. No tiene buen ritmo el de Ducati. Va a sufrir.

06/30. Ahora mismo tenemos: Folger, Márquez, Pedrosa; Petrucci, Rossi, Lorenzo; Dovizioso.

05/30. ¡ATENCIÓN A FOLGER! ¡Se coloca primero! ¡Se coloca primero el alemán! Le gana la partida a los dos pilotos de Honda. Marc y Pedrosa en segunda y tercera posición, respectivamente.

05/30. ¡Folger sigue a lo suyo! Adelanta a Pedrosa y sigue siendo el más rápido de la carrera. Lorenzo pierde otro puesto y Petrucci lo adelanta renegándolo a la quinta posición. Le falta ritmo al balear.

04/30. ¡Brutal Folger! Se escapa con las dos hondas. Y bate el récord de vuelta rápida de la pista con 1:21.442. Se van Márquez, Pedrosa y Folger como cabeza de carrera.

03/30. Viñales y Dovizioso muy atrás. El italiano en octava posición y el español en décima posición. Barberá tiene que entrar al pit lane y pasarlo a 60 km/h. Limitación para el español que es sancionado.

02/30. Folger vuela a 1:21.879 y consigue la tercera posición. Lorenzo a cuarta posición. Pedrosa mete una marcha más junto con Marc y se están yendo poco a poco de Folger.

01/30. Salida muy limpia. Márquez, Pedrosa y Lorenzo. Petrucci baja a la quinta posición y Rossi se coloca en sexta. Buen principio de carrera para los españoles. Pol ha perdido muchas posiciones y se pone en 11ª posición. Barberá último.

SALIDA: ¡QUÉ SALIDA DE LORENZO! Tercera posición para el de Ducati. Pedrosa consigue ponerse en la segunda posición y Márquez sigue líder de la carrera.

Si llueve... ¡podemos encontrarnos con un flag to flag!

¡COMIENZA EL WARM UP! La mayoría de los pilotos optan por el medio delantero y trasero.

REPASAMOS PRIMERA FILA: Marc Márquez, Petrucci, Dani Pedrosa. Dos Honda y dos españoles. Por otro lado, Petrucci vive su momento más dulce.

DATO. El piloto que sale líder de esta carrera SIEMPRE termina ganando el Mundial.

5 minutos para que comience la carrera en el día de hoy. ¿Tendremos cambio de líder? ¿Ganará Márquez? ¿Pedrosa? ¿Veremos un carrerón de Dovi pasando de la décima posición a la primera?

Sorprende la posición de Pol Espargaró, saliendo séptimo en el día de hoy. Además, sorprende también, Zarco. El francés sale en el puesto 18. Veremos a ver que sucede...

Lorenzo no ha ganado todavía en Alemania en ninguna de las tres categorias. Hoy sale sexto. ¿Será su día? ¡Veremos a ver!

MUNDIAL MUY APRETADO. Entre el primer clasificado del Mundial (Dovizioso) y el cuarto (Márquez) hay 11 puntos de diferencia. Así está el Mundial...

Dovizioso 115 puntos Viñales 111 puntos Rossi 108 puntos Márquez 104 puntos

Marc Márquez ha conseguido que este circuito lleve su nombre y apellidos. Octava pole consecutiva en este Gran Premio de Alemania. Puede conseguir su octava victoria seguida en el mismo.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: Álex Márquez sufre una fractura en la ápofisis transversa de la cinta cervical. ¡Ánimo!

Ya lo dijo Marc Márquez, el Mundial va a ser muy muy largo. Estamos en Alemania con un Dovizioso que venía marcándose unas carreras brutales y hoy saldrá en décima posición. ¡Esto son las motos! ¡Esto es el Mundial de MotoGP!

En Moto2 victoria de Morbidelli que se afianza en la general. Oliveira y Bagnaia completan el podio. Buena noticia la Jorge Navarro que consigue una sexta posición muy trabajada a lo largo de la temporada.

En Moto3 tenemos victoria española. Ganó Joan Mir. Le siguieron Fenati y Marcos Ramírez. Arón Canet que se llevo la pole ayer, se cayó y no pudo terminar la carrera.

¡Buenas tardes a todos! Ya estamos aquí para contaros todo lo que suceda en el Gran Premio de Alemania de MotoGP en vivo. ¿Dónde? ¡EN VAVEL Motor! ¡A las 14:00 empieza la carrera! ¡A la 13:30 comenzamos con la previa! ¡Os esperamos a todos!