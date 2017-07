Google Plus

Viñales: "Somos un equipo, tenemos que intentar ir a una"

Después de las dos primeras carreras de la temporada, en las que venció tanto en Qatar como en Argentina, Maverick Viñales tenía un panorama excepcional, pero su caída en Austin y su sexta posición en el Gran Premio de España, en Jerez, le hicieron darse cuenta al de Roses (Girona) que MotoGP en un equipo como el de Movistar Yamaha, no es tan fácil como se lo esperaba.

A pesar del triunfo en LeMans, siendo su tercera victoria de la actual temporada, el décimo puesto en Montmeló y la siguiente caída en Assen, con la consiguiente pérdida del liderato del Mundial de la categoría reina del motociclismo han devuelto a Maverick Viñales a poner los pies en la tierra para la siguiente carrera de la temporada, en la República Checa.

"Es mucho más difícil de lo que me esperaba. Hay que tener en cuenta que gané en las dos primeras carreras", ha recordado Viñales cuando se le ha preguntado acerca de sus primeras impresiones al ser aspirante al título y los diferentes traspiés que ha sufrido a lo largo de la primera parte de la temporada al frente del Movistar Yamaha, superando a la leyenda Valentino Rossi, en muchas ocasiones.

​"La cuarta posición era el mejor resultado que podía tener"

​Después de tener una mediocre clasificación en el Gran Premio de Alemania, en el que salió undécimo detrás de su compañero de equipo, Viñales remontó posiciones a lo largo de la carrera, una de las más largas y exigentes de todo el calendario, y quedó en cuarta posición, por delante de Andrea Dovizioso, el antiguo líder del Mundial y quien le quitó el primer puesto al corredor español.

Por otro lado, en Yamaha se está trabajando para solucionar los problemas que el chasis les ha generado en las últimas carreras, aunque a Viñales no le termine de convencer la nueva modificación: "No es una decisión que pueda tomar solo, es conjunta. Somos un equipo y todos tenemos que intentar ir a una. La moto ha funcionado bien, pero he tenido que adelantar a muchos pilotos y es difícil remontar en un circuito tan pequeño", concluye Viñales, que ya está centrado en la siguiente carrera.