Jorge Lorenzo: “Me esperaba una carrera muchísimo peor”

Fotografía: Marc González - VAVEL

Jorge Lorenzo iniciaba muy bien la carrera el pasado domingo, saliendo desde la sexta posición y colocándose en la tercera posición tras hacer una casi perfecta salida, pero a medida que iban pasando las vueltas el piloto de Ducati se llegaba a colocar en la 11ª posición, pero aún así, Jorge estaba contento por haberse encontrado cómodo en territorio alemán, sobretodo después de todos los problemas que estaba teniendo el balear con su moto. Lorenzo comentaba que: “Me esperaba una carrera muchísimo peor. Después del warm up comprobé que tenía uno de los peores ritmos. He hecho una buena salida, le he puesto ganas al principio y mientras tenía agarre, aunque no iba tan fuerte como las Honda, más o menos les seguía la estela. Márquez y Pedrosa me sacaban como medio segundo y sólo en las frenadas podía recuperar la diferencia”.

Lorenzo sabía que en el circuito de Sachsenring las cosas le resultarían más complicadas de lo normal, como ya se ha podido ver en años anteriores con Yamaha. “En general, aquí y un poco menos en Assen hemos salvado una situación muy complicada. Incluso en temporadas en que dominaba con Yamaha llegaba a estos circuitos y sufría, así que aún más con la Ducati, que en pistas favorables no consigo hacer podio regularmente”, afirmaba Jorge.

Viendo los resultados que esta obteniendo carrera tras carrera, Jorge Lorenzo no piensa en el campeonato y sus objetivos principales es su adaptación a la Ducati, además de empezar a conseguir cada vez mejores resultados que a principio de temporada. “Creo que cuando vengan los trazados buenos para mí estaremos mucho mejor y mientras tanto seguimos a la espera de mejoras de chasis y veremos si aerodinámicas”, comentaba el piloto mallorquín. A Lorenzo no le preocupa el resultado que ha obtenido en Alemania: “Más que fijarme en las posiciones mi prioridad es intentar comprender la moto para sacar mayor rendimiento. Sé que es cuestión de tiempo que la moto empiece a dar buenas sensaciones y estar peleando por victorias”, explicaba Jorge.

Actualmente Jorge Lorenzo se encuentra noveno en la general de la clasificación de este año, con un total de 65 puntos, y tan solo no ha conseguido puntuar en una de todas las carreras disputadas hasta el momento, Lorenzo se encuentra a 64 puntos del actual líder del mundial Márc Márquez.